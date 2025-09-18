В российском регионе поймали злостную алиментщицу, прятавшуюся в сарае Алиментщица из Новосибирска попыталась скрыться от приставов в сарае

Приставы нашли скрывавшуюся от уплаты алиментов женщину в сарае в Новосибирске, сообщает издание «МК в Новосибирске». Теперь ей предстоит 20 часов обязательных работ.

Когда судебные приставы прибыли по месту ее проживания, дверь им открыл мужчина, заявивший, что разыскиваемой женщины дома нет. Однако пристав обратил внимание на женскую обувь рядом с сараем. Там и обнаружили саму должницу, пытавшуюся скрыться.

Женщину сначала исключили из Центра занятости из-за систематических пропусков, а позже уволили из местного магазина за неявку на работу. Сибирячка была лишена родительских прав. За уклонение от уплаты алиментов на детей ей был назначен штраф, однако свои обязанности женщина не выполняла.

Ранее юрист Лариса Феттер заявила, что суд может освободить мужчину от алиментов при добровольном переезде несовершеннолетнего к отцу на постоянное жительство. Она пояснила, что в таком случае финансовые обязательства лягут на плечи матери, но при этом будет необходимо доказать, что переезд является постоянным, а не временным.