Юрист ответила, когда суд может освободить мужчину от алиментов Юрист Феттер: суд освободит отца от алиментов при переезде ребенка к нему

Суд может освободить мужчину от алиментов при добровольном переезде несовершеннолетнего к отцу на постоянное жительство, заявила NEWS.ru юрист Лариса Феттер. Она отметила, что в таком случае финансовые обязательства лягут на плечи матери. По ее словам, для этого необходимо доказать, что переезд является постоянным, а не временным.

Расскажу о ситуациях, когда плательщика освобождают от выплат алиментов не из-за крайней нужды, а из-за здравого смысла. Закон гласит: если ребенок переехал к отцу, то его освободят от алиментов. По требованию мужчины установят алименты с матери. Суд выносит такое решение, когда переезд постоянный, а мать не против или отец докажет, что переезд был осуществлен в интересах ребенка. Если ребенок переедет обратно, то все можно вернуть как было изначально. Второй момент — когда оказалось, что ребенок не от плательщика. Здесь здравый смысл очевиден: почему мужчина должен содержать чужого ребенка? — пояснила Феттер.

Юрист подчеркнула, что если мужчина не является биологическим отцом, в этом случае можно не только прекратить выплаты, но и вернуть часть ранее уплаченных средств. Однако, по ее словам, если он изначально знал об отсутствии родства, но официально признал ребенка, оспорить отцовство и алименты будет невозможно.

Даже если мужчина годами платил алименты за чужого ребенка, он может доказать отсутствие родства, отменить выплаты и вернуть часть уплаченного. Если знал, что не отец, но признал ребенка, отменить нельзя ни отцовство, ни алименты. Иногда имущество — разумная альтернатива ежемесячным выплатам. Это может быть, например, квартира, приносящая доход, доля в бизнесе или вклад с регулярными выплатами. Суд согласится отменить алименты, если это полностью покрывает потребности ребенка, — резюмировала Феттер.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что Социальный фонд России может удержать часть пенсии при выплате, если у граждан имеются долги. По его словам, с общих долгов может быть удержано не более половины пенсии. Однако он отметил, что по алиментным обязательствам разрешается удерживать до 70%.