В российском регионе курьер убил прохожего

В Уфе курьер убил мужчину ударом по голове, сообщил источник 360.ru. Отмечается, что конфликт возник из-за недопонимания.

Как сообщается, уфимец находился у друга на улице Пожарского и собирался уехать домой на такси. Недалеко от подъезда он заметил автомобиль и попытался в него сесть, подумав, что машина приехала за ним.

Водитель этого автомобиля, который оказался курьером, пригрозил уфимцу, и между ними начался конфликт. После короткой беседы мужчина вышел из машины и один раз ударил оппонента по голове. В результате уфимец сразу упал на землю и скончался.

