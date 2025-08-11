Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 18:41

В российском регионе курьер убил прохожего

В Уфе курьер одним ударом в голову убил мужчину

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Уфе курьер убил мужчину ударом по голове, сообщил источник 360.ru. Отмечается, что конфликт возник из-за недопонимания.

Как сообщается, уфимец находился у друга на улице Пожарского и собирался уехать домой на такси. Недалеко от подъезда он заметил автомобиль и попытался в него сесть, подумав, что машина приехала за ним.

Водитель этого автомобиля, который оказался курьером, пригрозил уфимцу, и между ними начался конфликт. После короткой беседы мужчина вышел из машины и один раз ударил оппонента по голове. В результате уфимец сразу упал на землю и скончался.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего своей возлюбленной. Предотвратить убийство помогли соседи, которых насторожили крики из квартиры. Силовики задержали подозреваемого и передали полиции. По данному факту будет возбуждено уголовное дело.

Башкирия
Россия
убийства
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС дерзит — пылает Украина, пророчество Ванги, диаспорам конец: что дальше
Оценена вероятность диверсий в Черном море перед встречей Путина и Трампа
Известный композитор раскрыл, что погубило Андрея Губина
Сенатор раскрыл, на что пойдет Лондон для срыва переговоров Путина и Трампа
В Госдуме предупредили о последствиях блокировки звонков в мессенджерах
Розыгрыш взяточника и пожилой вуайерист: дикие ЧП за день
Названо самое популярное направление для отдыха в России
В РФС раскрыли планы российской сборной по матчам на ноябрь
Уехала из России и работает таксисткой в Париже: как живет Мария Шалаева
Трамп раскрыл, почему Зеленского не ждут на Аляске
В Мексике отреагировали на слова Медведева о боевиках картелей на Украине
Вандал оставил послание про Трампа на стене древнего дворца
Депутат Журова отреагировала на новости об объявлении в розыск на Украине
В российских вузах нашли агентов Сороса
Перестройка: как было и к чему привело
«Пожелаю удачи»: Трамп решил умыть руки в вопросе украинского кризиса
МИД РФ: Москва готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана
Экономист раскрыл, какие интересы преследуют структуры Сороса в России
Четырехлетний ребенок на заправке стал жертвой приставаний иностранца
Трамп спрогнозировал торговые отношения между США и Россией
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.