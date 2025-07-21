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21 июля 2025 в 21:59

Компот пахнет ананасом, а варится из кабачка — тропики в банке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Компот «Ананас-самозванец» — оригинальная заготовка на зиму, которая удивляет насыщенным тропическим вкусом, хотя не содержит настоящих ананасов. Секрет — в удачном сочетании нежного кабачка и ароматной облепихи.

В рецепте используется пара молодых кабачков, нарезанных полукольцами, и пара стаканов сочной облепихи, которая придает напитку яркий цвет и кисло-сладкий вкус. Также потребуется 2 л воды и 1,5 ст. сахарного песка. Кабачок укладывается в банку, заливается кипятком на 5 минут, затем добавляются облепиха и, по желанию, немного мелиссы для тонкого цитрусового аромата. Все заливается горячим сиропом, после чего банки укутываются до полного остывания.

Готовый компот «Ананас-самозванец» приятно удивляет: его вкус действительно напоминает ананас, а легкая кислинка делает напиток особенно освежающим. Такая заготовка идеально подойдет для подачи к праздничному столу и украсит любую зиму.

Без сложных ингредиентов — но с настоящим фруктовым настроением.

кабачки
ананас
компоты
домашние заготовки
Анна Скворцова
А. Скворцова
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