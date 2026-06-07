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07 июня 2026 в 17:11

Запретил себе делать эти бутерброды — но все равно каждый раз срываюсь

Фото: D-NEWS.ru
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Однажды я забыл купить хлеб к закускам. В ход пошло слоеное тесто и банка ананасов — эксперимент стал хитом каждой вечеринки.

Ингредиенты

Слоеное тесто — 500 г, ананас консервированный кольцами — 200 г, прошутто — 150 г, яйцо — 1 шт, сливочное масло — 30 г, сахар — 1 ст. л., соль — щепотка, перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я обжариваю кольца ананаса в сливочном масле с сахаром, пока они не станут золотистыми и липкими. Тесто нарезаю квадратами 10 х 10 см, смазываю взбитым яйцом. В центр каждого квадрата кладу кольцо ананаса, а сверху — полоску прошутто, слегка приминаю.

Отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут. Готовые слойки посыпаю свежемолотым перцем и щепоткой соли. Хрустящее слоеное тесто, карамельный ананас и соленое прошутто — это взрыв вкуса, который подсаживает «на иглу» каждого, кто попробует.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. В этом блюде идеальный баланс: соленое мясо, сладкий ананас и воздушное тесто. Заметил одну хитрость: если посыпать сахаром прямо перед запеканием, появляется аппетитная карамельная корочка. Не повторяйте мою ошибку — не оставляйте слойки на столе до утра: их съедят раньше, чем остынут.

Проверено редакцией
Общество
ананас
рецепты
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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