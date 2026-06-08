Я объявил войну банальным закускам — эти слойки стали моим оружием

Соленое мясо и карамельный ананас в хрустящем тесте — сочетание, которое заставляет закрывать глаза от удовольствия.

Ингредиенты

Слоеное тесто — 500 г, ананас свежий (кольца) — 200 г, прошутто — 100 г, масло сливочное — 50 г, сахар — 2 ст. л., яйцо — 1 шт.

Как готовлю

Сначала нарезаю кольца ананаса на четвертинки и быстро карамелизую их в сливочном масле с сахаром — минуты 3, пока не появится румянец. Тесто размораживаю, нарезаю на квадраты 10 х 10 см, смазываю взбитым яйцом. В центр каждого кладу по кусочку ананаса и заворачиваю края как конверты. Отправляю в духовку на 15 минут при 200 градусах. Тем временем рву прошутто на небольшие лоскуты. Готовым слойкам даю остыть 2 минуты, сверху водружаю прошутто. Соль из мяса и сладость ананаса встречаются в горячем тесте — магия.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Честно, я ожидал подвоха: ну как сладкий ананас может дружить с соленой прошутто? Но когда слойки достались из духовки, я понял: это любовь с первого хруста. Карамелизированные кусочки ананаса тают во рту, а прошутто дает ту самую пикантную нотку.

Мой совет: не жалейте масла при карамелизации — сироп пропитывает тесто, и это божественно.