Канада выделит $14,6 млн на обслуживание танков Leopard 2 для Украины

Правительство Канады намерено выделить еще 20 млн канадских долларов (около $14,6, или 1,1 млрд рублей) на обслуживание танков Leopard 2 для нужд ВСУ, заявил канадский министр национальной обороны Дэвид Макгинти. Он подчеркнул, что его страна взяла на себя обязательство оказать Украине военную помощь, сообщается на сайте ведомства.

В ходе встречи министр Макгинти объявил, что Канада выделит дополнительно 20 млн канадских долларов на поддержку центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2 в Польше, — сказал Макгинти.

Министр также отметил, что отправка бронированных боевых машин поддержки на польский логистический центр начнется в августе 2025 года. В настоящее время ведется обучение, а поставка всех 50 машин будет завершена до конца текущего года.

Ранее в Ростехе провели технический анализ трофейного немецкого танка Leopard 2A6. По результатам исследования эксперты пришли к выводу, что машина обладает существенными недостатками в системе защиты. Как оказалось, бронезащита танка демонстрирует уязвимость как по толщине и составу брони, так и по внутренней компоновке.