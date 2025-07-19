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19 июля 2025 в 21:15

Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины? Что известно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев предложил дату третьего раунда переговоров в Стамбуле. Что известно, когда будет встреча, что будет темой переговоров?

Когда будет третий раунд переговоров России и Украины

Зеленский объявил, что Киев официально предложил России новую дату переговоров.

«Продолжается разговор с российской стороной по поводу обменов — продолжаем выполнять договоренности прошедшей встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает еще над одним обменом. Также секретарь СНБО [Рустем] Умеров сообщил, что предложил российской стороне встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно наращивать. Надо делать все, чтобы добиться прекращения огня. И российской стороне нужно перестать прятаться от решений», — объявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Точная дата проведения переговоров пока не была названа. Президент Украины повторил ключевые требования Киева: обмен пленных и возвращение украинских детей.

Фото: МО РФ

«И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно продолжительный. Украина готова к такой встрече», — объявил Зеленский.

Когда Россия предлагала провести третий раунд переговоров с Украиной

Даты нового раунда переговоров России и Украины пока нет, будет согласована, сообщил источник ТАСС.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно заявляли о проведении третьего раунда переговоров.

15 июля глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал: Россия предлагала начать третий раунд переговоров с 22 июня, однако украинцы не упоминали об этом в своих заявлениях.

«А теперь еще и переговорщик их уехал», — отметил Лавров в связи с сообщениями о том, что глава украинской переговорной делегации Умеров отправляется послом в США.

Министр подчеркнул в связи с «ультиматумом Дональда Трампа», что Россия и Украина должны закончить конфликт «за 50 дней»: если бы Киев назвал дату третьего раунда, то могло бы хватить и месяца.

«Европейские лидеры запрещают киевскому режиму вести переговоры с РФ», — объявил Лавров.

Неизвестно, с чем связано внезапное изменение позиции Киева по переговорам с Россией. Глава МИД подчеркнул, что первый и второй раунды переговоров были продуктивными и важно продолжать контакты.

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