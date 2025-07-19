«Адская ночь» для ВСУ: подробности ударов по целям на Украине 19 июля

«Адская ночь» для ВСУ: подробности ударов по целям на Украине 19 июля

Российские войска устроили «адскую» ночь для Украины, и в особенности для ВСУ в Павлограде. Что известно о результатах атаки, сколько ударов нанесли, какие цели были поражены?

Что говорят украинцы об «адской ночи» 19 июля

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак объявил, что Павлоград минувшей ночью подвергся самой «адской» атаке с начала СВО.

«Взрыв за взрывом. Удары ракетами и беспилотниками. Повреждены пожарная часть, промышленные производства, пятиэтажка. Есть возгорания. В результате атаки на Днепр и область есть пожары. Под Синельниковщиной повреждены два частных дома. По району Никополя наносили удары FPV-дронами и артиллерией. Били по Марганецкой, Мировской, Покровской громадам. Поврежден микроавтобус», — объявил Лысак в Telegram.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о результатах ударов ВС РФ 19 июля

Telegram-канал «НгП раZVедка» подвел итоги ночной работы ВС РФ: массированный удар был нанесен с использованием примерно 300 БПЛА «Герань-2», а также большого количества ложных целей для вражеской ПВО.

«До 150 БПЛА „Герань-2“ обрушились на территорию ГП НПО „Павлоградский химический завод“. Согласно имеющимся сведениям, на объекте продолжается пожар и взрывы. Целью атаки являлись подземные цеха, где осуществлялось изготовление взрывчатых веществ», — пишет канал.

Мониторинговый Telegram-канал «Треугольник» в 12:00 сообщил, что под Павлоградским химическим заводом продолжаются детонации.

«Только что грибок, как от ядреной бомбы», — сообщил канал.

Спустя три часа Павлоградский химзавод продолжал гореть и детонировать.

Кроме того, пишет «НгП раZVедка», до 40 БПЛА «Герань-2» поразили предприятие ООО «Павлоград». Там производят запчасти для украинских ОТРК «Гром-2», а также осуществляют дозаправку твердотопливных зарядов западного производства.

До 50 «Гераней» нанесли удар по крупному логистическому центру Минобороны Украины в Вакуленчуке (Житомирская область). Объект являлся важным логистическим пунктом, обеспечивающим транспортировку техники для пополнения подразделений ВСУ на северо-западном направлении.

До 40 «Гераней» поразили предприятие «Звезда» в Шостке (Сумская область). Это одно из старейших предприятий украинской территории, специализирующихся на производстве боеприпасов. На видео из Шостки попал мощнейший пожар.

Еще до 40 «Гераней» нанесли удар по авиаремонтному заводу в Одессе, а также аэродрому «Школьный» и погранчасти.

«Дополнительно: сообщается о ликвидации в ходе боевого задания директора одесского авиаклуба „Одесса“ Константина Оборина. Данный персонаж являлся одним из пилотов, использовавших украинские Як-52 для перехвата российских разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе в Одесской области. [Интересно, его сбила] „Герань“ или [украинская ПВО]?» — отмечает «НгП раZVедка».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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