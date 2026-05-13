13 мая 2026 в 08:49

Раскрыты подробности возгорания здания на Вернисажной улице

ТАСС: в горевшем здании на Вернисажной улице нашли нарушения безопасности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Осенью 2025 года во время проверки здания на Вернисажной улице рядом с Измайловским кремлем на востоке Москвы, в котором произошло крупное возгорание, нашли нарушения противопожарной безопасности, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Собственник — ООО «ФОП Измайлово» — должен был устранить их до сентября 2026 года.

МЧС проводило последнюю проверку противопожарного состояния в октябре-ноябре 2025 года. По результатам проверки из-за нарушения противопожарных норм юрлицо было оштрафовано на 300 тыс. рублей. Собственнику также было выдано предписание устранить нарушения до сентября 2026 года, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Также уточнялось, что огонь охватил помещения, предназначенные для проведения квестов.

До этого сообщалось, что возгорание, где площадь пожара достигла 3000 квадратных метров, полностью ликвидировали. Внутри помещения горели мебель и личные вещи. Изначально площадь пожара оценивали в 200 квадратных метров, однако огонь стремительно распространился.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
