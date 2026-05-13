В США узнали, зачем на самом деле Трамп захотел сблизиться с Россией Politico: США могут сблизиться с Россией ради противодействия Китаю

Администрация президента США Дональда Трампа пытается наладить отношения с Россией ради ослабления позиций Китая, пишет издание Politico. По информации газеты, в Белом доме считают, что более тесное взаимодействие с Москвой способно сформировать иной баланс сил в отношении Пекина, что может оказаться «очень и очень выгодным» для Вашингтона.

Как отметил представитель американской администрации, власти США рассматривают Китай, а не Россию в качестве основной угрозы для Соединенных Штатов и западных стран. При этом, по данным издания, вероятность того, что Вашингтону удастся склонить Москву на свою сторону, оценивается как крайне низкая.

Ранее Трамп заявлял, что США и Китай являются двумя главными мировыми сверхдержавами. При этом американский лидер отдельно отметил, что армия США остается самой сильной в мире, а вооруженные силы Китая занимают вторую позицию. С 13 по 15 мая Трамп посетит Пекин, где намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что будущий визит президента России Владимира Путина в Китай будет крайне насыщенным по содержанию. По его словам, Москва и Пекин придают этому событию особое значение.