Закапываю клубни в мае — зацветают к середине лета гигантскими шарами из бархатных лепестков

Георгины — чудо-цветы: их соцветия бывают простыми в виде разноцветных ромашек, махровыми шарами размером до 25 см, похожими на гигантские пионы или хризантемы, а также кактусовыми с острыми игольчатыми лепестками.

В российском климате георгины — одни из самых ярких многолетников, но с нюансом: клубни не зимуют в открытом грунте, их выкапывают в октябре — ноябре и хранят в подвале. Начинают распускаться георгины в июле и цветут непрерывно до самых заморозков в октябре.

В мае — самое время сажать георгины: когда почва прогреется до +10°C и минует угроза заморозков, обычно после 15–20 мая в средней полосе. Посадка проста: выкопайте яму глубиной 30–40 см, на дно насыпьте перегной, воткните высокий колышек для подвязки, поместите клубень так, чтобы корневая шейка была на 3–5 см ниже уровня земли, засыпьте, полейте.

Георгины любят солнечные места, частые поливы, но без застоя воды, а для пышного цветения нуждаются в подкормках раз в две недели. Лучшие сорта для дачи: «Галерея» (низкорослые, для балконов), «Бостон» (красные кактусовые) и «Белые шипы» (ажурные белые шары).

Ранее был назван многолетник, который цветет как пион, но зимует как сорняк.

Дарья Иванова
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
