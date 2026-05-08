15 растений при давлении, мигрени, бессоннице и для иммунитета

На собственном участке можно вырастить не только овощи к обеду, но и лекарства от многих недугов. Десятки трав, кустарников и огородных культур издавна применяются народной медициной для облегчения гипертонии, уменьшения суставных болей, снятия головной боли, нормализации сна и поднятия иммунитета. Достаточно знать, какая часть растения целебна и как ее правильно заготовить. При этом важно помнить: даже природные средства имеют противопоказания и перед их применением стоит посоветоваться с врачом.

Для снижения давления: калина, пустырник, валериана

Если тонометр часто показывает повышенные цифры, обратите внимание на калину. Ее терпкие красные плоды богаты аскорбиновой кислотой и железом, они улучшают вязкость крови, расслабляют сосудистые стенки и снижают риск гипертонических кризов. Калина не просто корректирует давление — она тренирует сердечную мышцу. Из ягод делают соки, морсы, водные настои и спиртовые вытяжки. Чтобы приготовить настой, достаточно залить пару столовых ложек ягод стаканом кипятка, настоять два часа и пить по полстакана до еды дважды в день. Но если у вас давление постоянно низкое, повышена кислотность желудка, есть подагра или склонность к тромбам, калина противопоказана.

Пустырник помогает гипертоникам косвенно — он успокаивает нервную систему, а когда уходит тревога, давление часто возвращается к норме. Настой готовят из двух ложек сухой травы на стакан кипятка с последующим нагреванием на водяной бане. Принимают за час до еды дважды в день. Пустырник усиливает действие снотворных, поэтому совместный прием требует осторожности.

Валериана — классика жанра. Ее корень мягко снижает давление, но действует не сразу, а накопительно. Поэтому валериану пьют курсами, а не от случая к случаю. Она снимает спазмы сосудов, улучшает работу сердца. Но при заболеваниях печени длительные курсы нежелательны, а дневная сонливость может стать помехой для водителей.

Для суставов: хрен, одуванчик, сабельник

Свежие листья хрена — первое средство при артритах, остеохондрозе и радикулите. Их используют в компрессах. Алгоритм прост: лист обдать кипятком, слегка остудить, приложить к больному месту, накрыть пленкой и укутать шерстью. Такой компресс быстро снимает боль и воспаление. Но если воспаление гнойное (гнойный артрит или бурсит), греть сустав хреном нельзя — можно усугубить процесс.

Одуванчик — не сорняк, а ценное лекарство для суставов. Его корни содержат инулин, который укрепляет костную и хрящевую ткань, стимулирует обновление хондроцитов. Из корней делают спиртовую настойку, которую втирают в больные суставы до легкого покраснения, после чего тепло укутывают. Повторяют несколько раз в день. Помогает при ревматизме, подагре, артритах. Противопоказания: язва желудка, диарея, застой желчи.

Сабельник болотный растет по берегам. Его настойка применяется в комплексном лечении артритов и артрозов — снимает боль, отек, воспаление. Принимают внутрь: чайную ложку настойки разводят в трети стакана воды и пьют во время еды дважды в день. Курс — до двух месяцев. Противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим.

Для иммунитета: эхинацея, шиповник, чеснок, лук

Эхинацея пурпурная — мощный природный иммуномодулятор. Ее настойка помогает при хронических воспалениях, во время лечения антибиотиками и при первых признаках простуды. Обычная доза — 20–40 капель трижды в день. Противопоказаний много: аутоиммунные болезни, туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз, беременность и лактация. Перед приемом нужна консультация врача.

Шиповник — рекордсмен по витамину С. Правильно заваривать его так: ягоды не кипятить, а залить горячей (но не крутым кипятком) водой и настаивать 30–40 минут, лучше в термосе на ночь. Пить по полстакана трижды в день. При гастрите с повышенной кислотностью и тромбофлебите — осторожно.

Чеснок — природный антибиотик. Его фитонциды убивают бактерии и вирусы. Специалисты советуют съедать ежедневно не менее половины зубчика чеснока и четверти луковицы в сыром виде (термическая обработка разрушает полезное). Резкий запах убирается петрушкой или кофе. При болезнях желудка, поджелудочной, почек чеснок противопоказан.

Лук содержит те же фитонциды и много витамина С. Чем острее, тем полезнее. Чтобы смягчить вкус, можно обдать кипятком. Лук — надежный помощник в сезон простуд.

От мигрени и головной боли: пижма, мята перечная

Пижма девичья снижает частоту приступов мигрени, облегчает тошноту, рвоту и светобоязнь. Содержащийся в ней партенолид расширяет сосуды и снимает воспаление. Настой из цветков принимают по столовой ложке 2–3 раза в день курсом до месяца. Противопоказана при беременности и желчнокаменной болезни.

Мята перечная — мягкое и безопасное средство. Чай из ее листьев пьют мелкими глотками при головной боли. Мята улучшает мозговое кровообращение, снимает спазмы. При гипотонии и варикозе — с осторожностью.

От бессонницы и тревоги: мелисса, душица, лаванда

Мелисса лекарственная помогает быстро уснуть и сделать сон глубоким. Настой готовят из столовой ложки травы на стакан кипятка с водяной баней. Пьют по полстакана 2–3 раза в день после еды. Курс — до месяца. Усиливает действие снотворных. При гипотонии и вялости не рекомендуется.

Душица (орегано) помогает при неврозах и бессоннице. Настой из двух столовых ложек на стакан кипятка настаивают час и пьют теплым за полчаса до сна. Противопоказана беременным и при тяжелых болезнях сердца.

Лаванда действует через аромат. Достаточно положить в подушку льняной мешочек с сухими цветами или капнуть пару капель эфирного масла на наволочку. Аромат лаванды замедляет сердцебиение, снижает давление и способствует глубокому сну, что подтверждено исследованиями.

Перед началом фитотерапии обязательно проконсультируйтесь с врачом. У каждого растения есть противопоказания, и то, что помогает одному, может навредить другому. Но вырастить эти целебные травы на своей земле стоит хотя бы для того, чтобы всегда иметь под рукой натуральную аптечку.

