Как победить похмелье за один прием пищи: три быстрых и вкусных способа

Утро после застолья редко бывает добрым. Головная боль, тошнота, жажда и разбитость — знакомые спутники. Организм обезвожен, уровень сахара в крови упал, а печень трудится в авральном режиме. Лучшее лекарство — не таблетка, а правильно подобранная еда и питье. Они восполнят электролиты, успокоят желудок и вернут ясность ума. Расскажем про три проверенных рецепта, которые готовятся за 5–10 минут из доступных продуктов.

Классический рассол с чесноком, зеленью и перцем

Рассол из-под соленых (не маринованных!) огурцов — признанный лидер среди антипохмельных средств. Он содержит калий, магний, натрий, которые вымываются алкоголем. Но чистый рассол пить тяжело. Добавление свежих ингредиентов превращает его в полноценный напиток, который пьется с удовольствием.

Ингредиенты: 1 стакан огуречного рассола (из банки с солеными огурцами, без уксуса), 2 зубчика чеснока, 20 г свежего укропа, 1/4 чайной ложки черного молотого перца, 0,5 чайной ложки сахара (по желанию), 1 кубик льда (для охлаждения).

Чеснок очищают и раздавливают плоской стороной ножа. Укроп мелко рубят, включая тонкие стебли. В стакане смешивают рассол, чеснок, укроп и перец. Если рассол кажется слишком соленым, добавляют сахар и размешивают до растворения. Накрывают блюдцем и настаивают 5 минут. Затем процеживают через мелкое сито или пьют прямо с зеленью — кому как удобно. Бросают кубик льда. Пьют медленно, маленькими глотками, не залпом. Чеснок успокаивает желудок, укроп помогает при вздутии, а перец улучшает кровообращение.

Совет: не используйте рассол от маринованных огурцов с уксусом или химическими консервантами. Идеальный вариант — домашние соленья или качественные бочковые огурцы. Если рассол слишком мутный, его можно профильтровать через марлю.

Кефирный коктейль с бананом, медом и овсяными хлопьями

Тяжелую пищу при похмелье желудок может отвергнуть, а вот жидкий, чуть сладкий коктейль усваивается легко. Кефир восстанавливает микрофлору, банан возвращает калий, мед дает быструю глюкозу, а овсянка мягко обволакивает слизистую. Этот напиток готовится за минуту и заменяет полноценный завтрак.

Ингредиенты: 200 мл кефира жирностью от 2,5%, спелый банан (лучше с коричневыми точками), столовая ложка жидкого меда, 2 столовые ложки овсяных хлопьев (быстрого приготовления, не требующих варки), 1/4 чайной ложки молотой корицы, 2 кубика льда.

Банан очищают, ломают на куски. В чашу блендера кладут банан, кефир, мед, овсяные хлопья и корицу. Взбивают на высокой скорости около 30 секунд до однородной консистенции. Если коктейль получился слишком густым, добавляют 2-3 столовые ложки холодной кипяченой воды. Разливают по стакану, бросают лед. Пьют сразу, не отставляя, — овсянка быстро разбухает и меняет текстуру. Корица стимулирует пищеварение и слегка повышает давление, что помогает при слабости.

Совет: мед должен быть жидким. Если засахарился, его подогревают в микроволновке 5–10 секунд. Вместо кефира можно использовать айран, тан или простоквашу. Овсяные хлопья можно предварительно смолоть в кофемолке для более нежной текстуры.

Куриный суп с имбирем, лимоном и куркумой

Горячая жидкость — лучший друг при похмелье. Теплый бульон восполняет воду и соли, а имбирь и куркума снимают воспаление и придают сил. Этот суп готовится быстрее классического благодаря использованию готового бульона или кубика, но при желании его можно сварить и самостоятельно.

Ингредиенты: 500 мл куриного бульона (домашнего или восстановленного из качественного кубика), 100 г куриной грудки (вареной или сырой), корень имбиря длиной 3 см, 0,5 лимона, 1/4 чайной ложки куркумы, 1 яйцо (по желанию), 50 г зеленого лука, соль и молотый черный перец по вкусу.

Имбирь очищают и натирают на мелкой терке. Куриную грудку нарезают мелкими кубиками (если сырая — обжаривают на сухой сковороде до белизны). Бульон доводят до кипения. Добавляют имбирь, куркуму и нарезанную курицу. Варят на медленном огне 5 минут. Если хотят получить более сытный вариант, взбивают яйцо венчиком и тонкой струйкой вливают в кипящий бульон, помешивая, — получатся яичные хлопья. Выжимают сок половины лимона, солят и перчат. Зеленый лук рубят, добавляют в суп прямо в тарелку. Подают горячим. Лимон и имбирь снимают тошноту, куркума помогает печени, а белок курицы дает строительный материал для восстановления.

Совет: для усиления антипохмельного эффекта в готовый суп можно добавить столовую ложку соевого соуса — он богат аминокислотами и солями. Если нет куриного бульона, просто вскипятите воду с куриным кубиком и кусочком сливочного масла.

Общие рекомендации по питанию при похмелье

Алкоголь обезвоживает организм, поэтому первое правило — пить много жидкости. Подойдут не только специальные напитки, но и простая вода, травяной чай, морс. Избегают кофеинсодержащих напитков — они усиливают обезвоживание. Жирную, жареную и острую пищу нельзя, она перегружает печень. Лучше есть легкие белки (курица, яйцо), сложные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб) и калийсодержащие продукты (бананы, авокадо, картофель). При сильной тошноте сначала пьют только жидкость, а через час едят суп или кефир.

И главное: ни одно средство не заменит время и полноценный сон. А лучшая профилактика похмелья — знать меру за столом. Помните, что алкоголь — это топливо, которое сжигает не только выходные, но и ваши нервы, печень и будущее без похмелья.

