Быстрые блюда с похмелья: три рецепта из того, что стоит купить заранее

Утро после застолья бывает суровым. Голова раскалывается, сил на готовку нет, а организм требует восстановления. Волшебной таблетки не существует, но правильная еда помогает вернуть ясность ума и унять тошноту. Главное — чтобы продукты были под рукой. Мы составили список из трех быстрых блюд, ингредиенты для которых стоит держать в холодильнике постоянно. Первый рецепт — восстановительный бульон с курицей и лапшой, который мягко запускает желудок. Второй — смузи из банана, кефира и меда, успокаивающий и питательный. Третий — тост с авокадо и яйцом пашот, богатый калием и белком. Каждое блюдо готовится за 5–10 минут. Никакой химии, только проверенные народные средства.

Восстановительный куриный бульон с лапшой и зеленью

Похмелье обезвоживает организм, лишает электролитов. Куриный бульон — идеальное решение: жидкость, соль, белок и витамины группы B. Можно иметь в морозилке замороженный куриный бульон или куриные кости, такая заготовка пригодится всегда. Если нет, подойдет качественный бульонный кубик. Лапшу лучше брать цельнозерновую или рисовую — она быстрее варится и легче усваивается.

Ингредиенты на одну порцию: 250 мл куриного бульона (домашнего или разведенного из кубика), 50 г мелкой вермишели или рисовой лапши, 1 вареное яйцо, 20 г свежей петрушки или кинзы, соль по вкусу. Опционально: щепотка куркумы для цвета и желчегонного эффекта.

Бульон доведите до кипения. Всыпьте лапшу, варите ровно столько, сколько указано на упаковке (обычно 3–4 минуты). Выключите огонь. Яйцо очистите и разрежьте пополам. Зелень мелко порубите. Положите половинки яйца в тарелку, залейте бульоном с лапшой, посыпьте зеленью. Добавьте куркуму, если используете. Пейте бульон ложкой, а лапшой с яйцом заедайте. Теплый, солоноватый и питательный суп за 10 минут вернет вас к жизни.

Совет: если нет бульона, просто сварите куриное бедро в полутора стаканах воды с луковицей, морковью и солью за полчаса. Но лучше иметь запас замороженного бульона — он выручает всегда.

Бананово-кефирный смузи с медом и имбирем

Тяжелую пищу при похмелье желудок может не принять. А вот легкий смузи — другое дело. Банан богат калием, который вымывается алкоголем. Кефир восстанавливает микрофлору и содержит пробиотики. Мед дает быструю глюкозу. Имбирь снимает тошноту. Этот коктейль готовится за 2 минуты и не требует жевания.

Ингредиенты: 1 крупный банан (или два маленьких), 200 мл кефира жирностью от 2,5%, одна столовая ложка жидкого меда, свежий имбирь (кусочек 1 сантиметр) или четверть чайной ложки молотого, по желанию — 2 г корицы.

Банан очистите, поломайте на куски, заморозьте их заранее или используйте свежий (свежий даст жидковатую консистенцию, замороженный — густой смузи). Имбирь натрите на мелкой терке. В блендер сложите банан, кефир, мед и имбирную кашицу. Взбейте 20–30 секунд до однородности. Вылейте в стакан, посыпьте корицей. Пейте медленно, маленькими глотками. Этот смузи успокаивает желудок, возвращает силы и улучшает настроение.

Совет: бананы лучше покупать чуть зелеными и держать в морозилке очищенными — они не темнеют и всегда готовы к смузи. Если нет имбиря, замените мятой или просто добавьте каплю лимонного сока.

Тосты с авокадо и яйцом пашот: калий и белок для мозга

Авокадо — чемпион по содержанию калия (больше, чем в банане). Он также дает полезные жиры, которые помогают усваивать витамины. Яйцо пашот добавляет легкоусвояемый белок и холин, необходимый для работы печени. Цельнозерновой хлеб дает медленные углеводы. Это блюдо сытное, но не тяжелое и готовится за 5 минут, если освоить технику пашот.

Ингредиенты: 2 ломтика цельнозернового хлеба, 1 спелый авокадо, 2 яйца, соль, свежемолотый перец по вкусу, половина лимона или лайма, опционально — семена кунжута или паприка.

Хлеб подсушите в тостере или на сухой сковороде. Авокадо разомните вилкой в миске, добавьте сок лимона, соль и перец. Намажьте пюре на тосты. В кастрюле вскипятите 1,5 литра воды, добавьте в нее 1 столовую ложку уксуса. Разбейте яйцо в пиалу, покрутите в воде ложкой, чтобы появилась воронка, вылейте яйцо в центр. Варите ровно 3 минуты. Выньте шумовкой, промокните бумажным полотенцем. Положите по яйцу на каждый тост. Посыпьте перцем и кунжутом. Подавайте сразу, пока желток жидкий.

Совет: для идеального пашота яйца должны быть очень свежими. Если не уверены, просто сварите яйцо всмятку (3 минуты) и выложите ложкой поверх тоста.

Общие советы по продуктам для похмелья

Если вы не следите за здоровьем и похмелье — ваш частый друг, держите в морозилке замороженные бананы, куриный бульон, цельнозерновой хлеб. В холодильнике всегда пусть будут яйца, кефир, авокадо, зелень. Избегайте жирного, копченого и острого — они перегружают печень. Пейте чистую воду или кокосовую воду между приемами пищи.

И главное: лучший способ избежать похмелья — не злоупотреблять, ведь алкоголь — злейший враг здоровья.

