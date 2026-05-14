14 мая 2026 в 12:53

Володин оценил работу Москальковой на посту омбудсмена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова внесла значительный вклад в развитие института омбудсмена, сделав акцент на защите интересов граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что за время ее работы институт существенно укрепился и повысил эффективность, передает корреспондент NEWS.ru.

Москалькова Татьяна Николаевна именно 10 лет возглавляла этот важный правозащитный институт. И мы говорим ей слова благодарности, многое сделано для того, чтобы именно человек стоял во главе повестки работы этого института, — сказал Володин.

Он подчеркнул, что благодаря деятельности Москальковой и бывшего уполномоченного по правам человека, ныне председателя ЦИК Эллы Памфиловой, работа омбудсменов была сосредоточена на защите прав граждан, а не на политической повестке. По его словам, за прошедший период институт был существенно усовершенствован, а качество его работы повышено.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что успешная организация процессов обмена военнопленными и спасение тысяч человеческих жизней в период проведения специальной военной операции стали результатом личных усилий Москальковой на посту уполномоченного по правам человека в России. Парламентарий подчеркнул высокое значение десятилетней деятельности омбудсмена на государственном посту.

