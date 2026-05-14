14 мая 2026 в 12:50

Мирный житель стал жертвой ударов дронов ВСУ по Белгородской области

Один человек погиб при атаке ВСУ на Бессоновку в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Один человек погиб при атаке Вооруженных сил Украины на Бессоновку в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале. Еще два человека пострадали, их доставили в больницу.

В Белгородском округе в селе Бессоновка в результате атак дронов погиб мужчина, еще двое получили ранения. Они продолжают стационарное лечение в областной клинической больнице, — говорится в сообщении.

Кроме того, пострадавшие есть в селе Грузское Борисовского округа, в хуторе Ржавец и в поселке Разумное. В результате атак повреждена газовая труба в селе Отрадное, линии электропередачи в селах Грузское и Дорогощь. Кроме того, повреждения получили частные дома и автомобили в других населенных пунктах области.

Ранее женщина 1986 года рождения пострадала при атаке ВСУ на Брилевку в Херсонской области. В результате ударов повреждены административное здание в Ольгино и складское помещение в Дмитровке.

До этого омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что 31 человек, в том числе трое детей, пострадал в регионе за неделю из-за атак ВСУ. При этом известно об одном погибшем от ударов украинских военных.

Регионы
Россия
Белгородская область
атаки БПЛА
атаки ВСУ
