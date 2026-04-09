На кефире — прошлый век: творожные булочки «Бархат» с курагой и орехами готовятся за 15 минут — мягче пуха и слаще булочек из кофейни

На кефире — прошлый век: творожные булочки «Бархат» с курагой и орехами готовятся за 15 минут — мягче пуха и слаще булочек из кофейни

Беру творог, яйца и муку — и вместо возни с дрожжами за полчаса на столе румяные пышные булочки, которые тают во рту.

Получается обалденная вкуснятина: нежный маслянистый мякиш с легкой творожной ноткой, сочные кусочки кураги и хрустящие орехи в каждом кусочке, а сверху — золотистая сахарная корочка.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 300 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 100 г кураги, 50 г грецких орехов, щепотка соли. Творог протрите через сито или пробейте блендером.

Масло размягчите, взбейте с сахаром до пышности, добавьте яйца, затем творог и соль, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, постепенно введите в творожную массу, замесите мягкое тесто. Курагу нарежьте мелкими кусочками, орехи порубите, добавьте в тесто, перемешайте. Сформируйте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом, слегка приплюсните.

Выпекайте при 180 °С 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми — эти булочки мягкие, ароматные и идеальны к чаю.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.