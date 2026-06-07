Немного сметаны, муки и творог в начинку: печенье пеку только так — напоминает тертый пирог

Немного сметаны, муки и творог в начинку: печенье пеку только так — напоминает тертый пирог

Печенье с творожной начинкой и хрустящей крошкой — это нежная, рассыпчатая и невероятно вкусная домашняя выпечка. Готовится быстро и станет отличным угощением к чаю.

Для теста возьмите: 200 г сливочного масла, 1 яйцо, 100 г сметаны, 100 г сахара, 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 200 г творога, 1 желток, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. крахмала.

Рецепт: масло комнатной температуры разотрите с сахаром, добавьте яйцо, сметану, муку и разрыхлитель, замесите тесто. Разделите тесто на 2 части: большую и маленькую. Меньшую часть заверните в пленку и уберите в морозилку на 30 минут.

Большую часть раскатайте, вырежьте кружочки и выложите на противень. Для начинки смешайте творог, желток, сахар и крахмал. На каждый кружочек выложите по ложке начинки. Достаньте замороженное тесто, натрите на крупной терке и посыпьте сверху начинки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить печенье по этому рецепту и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в начинку немного ванильного сахара и изюма, а в тесто — щепотку корицы.

Ранее стало известно, как приготовить печенье на сметане.