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07 июня 2026 в 10:05

Вкуснее, чем круассан из пекарни, — готовим домашнюю пальмиру с малиной

Фото: D-NEWS.ru
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Скажу честно: я искал рецепт, где малина не раскисает, а остается яркой. Нашел — и теперь это мой фаворит.

Ингредиенты

Слоеное тесто — 500 г, малина свежая — 300 г, сахар — 4 ст. л., сливочное масло — 2 ст. л., крахмал кукурузный — 1 ст. л., яйцо — 1 шт, сахарная пудра — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала малину смешиваю с сахаром и крахмалом — это чтобы сок не вытекал и не превращал тесто в кашу. Тем временем раскатываю слоеное тесто в прямоугольник, смазываю растопленным маслом. Выкладываю малину ровным слоем, сворачиваю рулетом с двух сторон к центру, как классическую пальмиру. Нарезаю на кусочки толщиной в палец, выкладываю на противень, смазываю яйцом и посыпаю сахаром. Пеку 20 минут при 200 градусах до золотистого цвета, даю остыть на решетке и щедро посыпаю пудрой. Хруст, кислинка малины и сладкая карамель — это как взрыв вкуса в одном кусочке.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Малина в сочетании с сахаром и крахмалом дала идеальную сладость без приторности, а слои теста разошлись, как лепестки. Самое приятное: все готовится за 20 минут, а результат выглядит так, будто я час колдовал. Рекомендую есть сразу после духовки, пока хруст не пропал — иначе не остановитесь, пока не съедите всю.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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