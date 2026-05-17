День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 12:34

Цукаты из ревеня — настоящее открытие. Заменяют мармелад и превращают обычную выпечку в изысканный десерт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Активное время приготовления этих цукатов — всего 10 минут. Остальное сделают за вас время и духовка. Просто нарежьте стебли, засыпьте сахаром, дайте настояться.

Что понадобится

Ревень (стебли) — 500 г, сахар — 250 г, вода питьевая — 100 мл, сахарная пудра — 2 ст. л.

Как готовлю

Стебли ревеня мою и обсушиваю. Молодой и тонкий ревень не чищу, а сразу нарезаю ломтиками по 1,5–2 см. Если стебли поздние и толстые, сначала нарезаю их крупно (по 12–15 см), снимаю кожицу овощечисткой, а затем шинкую помельче.

Складываю кусочки в эмалированную кастрюлю, засыпаю сахаром, перемешиваю, накрываю полотенцем и оставляю на столе на 4 часа, чтобы выделился сок. Затем вливаю воду, ставлю кастрюлю на слабый огонь, довожу до кипения и варю ровно 2 минуты, пока сахар полностью не растворится.

Снимаю с огня, накрываю крышкой и даю ревеню полностью остыть в сиропе. Откидываю на дуршлаг (сироп собираю — он очень вкусный). Разогреваю духовку до 90 °C. Противни застилаю пергаментом и выкладываю кусочки ревеня в один слой. Сушу 4–5 часов.

Готовые цукаты должны быть слегка влажными и упругими, но не жесткими. Достаю их из духовки и даю полностью остыть в сухом темном месте. Чтобы они не слипались, перемешиваю с сахарной пудрой, раскладываю по чистым сухим банкам и плотно закрываю крышками. Храню в сухом темном месте.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду.

Проверено редакцией
Читайте также
Автоконцерн Toyota защитил права на пять своих брендов в России
Общество
Автоконцерн Toyota защитил права на пять своих брендов в России
Почему не работает Telegram сегодня, 17 мая: замедление, когда заблокируют
Общество
Почему не работает Telegram сегодня, 17 мая: замедление, когда заблокируют
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Общество
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Нутрициолог объяснила, как решить проблему избирательного питания у детей
Life Style
Нутрициолог объяснила, как решить проблему избирательного питания у детей
Врач объяснила, какая еда и напитки помогут пережить аномальную жару
Здоровье/красота
Врач объяснила, какая еда и напитки помогут пережить аномальную жару
Общество
рецепты
еда
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Политика не изменилась»: в НХЛ раскрыли судьбу Кубка Стэнли в России
В Химках закрыли крупный торгово-развлекательный центр
Киркоров раскрыл, как помог Болгарии победить на Евровидении
Последствия атаки ВСУ на Москву 17 мая: последние новости, сколько погибших
Мэр Киева забил тревогу из-за взрывов после атак ВСУ на Россию
«Медведь рассвирепел»: учительница Путина поставила Запад на место
Стали известны серьезные последствия взрыва на АЗС в Пятигорске
Восстановительные работы в Карабахе назвали примером для мира
Итоги Евровидения-2026 без России: кто победил, самый скандальный участник
Политолог ответил, изменит ли уход Стармера курс Британии в отношении РФ
Стало известно количество госпитализированных после взрыва в Пятигорске
Виновник чудовищного геноцида в Руанде умер от старости в Гааге
Песков рассказал, где россияне могут внезапно встретить Путина
Песков назвал краеугольный камень нацбезопасности России
В Кремле оценили настроения в Европе по поводу переговоров с Россией
Атака БПЛА привела к пожару в районе АЭС в Абу-Даби
В Баку стартовал рекордный по числу участников Всемирный форум городов
Путин назвал испытания ракеты «Сармат» безусловным успехом
Рой дронов на Москву, гибель мирных жителей: как ВСУ атакуют РФ 17 мая
Визовый центр в Казахстане обманул россиян на миллионы рублей
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.