Цукаты из ревеня — настоящее открытие. Заменяют мармелад и превращают обычную выпечку в изысканный десерт

Активное время приготовления этих цукатов — всего 10 минут. Остальное сделают за вас время и духовка. Просто нарежьте стебли, засыпьте сахаром, дайте настояться.

Что понадобится

Ревень (стебли) — 500 г, сахар — 250 г, вода питьевая — 100 мл, сахарная пудра — 2 ст. л.

Как готовлю

Стебли ревеня мою и обсушиваю. Молодой и тонкий ревень не чищу, а сразу нарезаю ломтиками по 1,5–2 см. Если стебли поздние и толстые, сначала нарезаю их крупно (по 12–15 см), снимаю кожицу овощечисткой, а затем шинкую помельче.

Складываю кусочки в эмалированную кастрюлю, засыпаю сахаром, перемешиваю, накрываю полотенцем и оставляю на столе на 4 часа, чтобы выделился сок. Затем вливаю воду, ставлю кастрюлю на слабый огонь, довожу до кипения и варю ровно 2 минуты, пока сахар полностью не растворится.

Снимаю с огня, накрываю крышкой и даю ревеню полностью остыть в сиропе. Откидываю на дуршлаг (сироп собираю — он очень вкусный). Разогреваю духовку до 90 °C. Противни застилаю пергаментом и выкладываю кусочки ревеня в один слой. Сушу 4–5 часов.

Готовые цукаты должны быть слегка влажными и упругими, но не жесткими. Достаю их из духовки и даю полностью остыть в сухом темном месте. Чтобы они не слипались, перемешиваю с сахарной пудрой, раскладываю по чистым сухим банкам и плотно закрываю крышками. Храню в сухом темном месте.

