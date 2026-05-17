День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 08:40

Без муки и манки: беру творог и готовлю «Пышку» — нежнейшая запеканка, которая тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эта творожная запеканка получается настолько воздушной и мягкой, что больше напоминает нежное суфле или чизкейк. В составе нет ни муки, ни манки, поэтому вкус остается чистым, сливочным и очень легким. А благодаря взбитым белкам запеканка хорошо поднимается и становится по-настоящему пышной.

Особенно хороша такая «Пышка» к завтраку или вечернему чаю.

Ингредиенты

Творог — 500 г, яйца — 4 шт., сахар — 7 ст. л., сметана 20% — 2 ст. л., крахмал — 2 ст. л., ванилин — по вкусу, изюм — по желанию, сливочное масло — для формы.

Приготовление

Творог соединяют с желтками, сахаром, сметаной, крахмалом и ванилином. Все хорошо пробивают блендером или тщательно перемешивают до гладкой массы. Белки отдельно взбивают до пышной устойчивой пены.

Затем аккуратно вмешивают их в творожную массу, стараясь сохранить воздушность. По желанию добавляют изюм или другие сухофрукты.

Форму застилают пергаментом и слегка смазывают сливочным маслом. Перекладывают творожную массу и разравнивают поверхность.

Запекают при 180–200 градусах примерно 30–40 минут до красивой золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева советует использовать не слишком сухой творог — тогда запеканка получается особенно кремовой и мягкой. А еще лучше не открывать духовку первые 25 минут, чтобы «Пышка» не осела.

Проверено редакцией
Читайте также
Соединяю творог, муку и яйцо — ленивые вареники со сливочным маслом: забытая классика, которую хочется готовить снова
Общество
Соединяю творог, муку и яйцо — ленивые вареники со сливочным маслом: забытая классика, которую хочется готовить снова
Творог, ягоды и 2 ложки манки — подаю к чаю запеканку «Минуточка»: пышная, румяная, только из микроволновки
Общество
Творог, ягоды и 2 ложки манки — подаю к чаю запеканку «Минуточка»: пышная, румяная, только из микроволновки
Пышная запеканка без хлопот: три рецепта на каждый день
Семья и жизнь
Пышная запеканка без хлопот: три рецепта на каждый день
Беру печень и пачку клюквы — паштет круче любых французских: простой рецепт в духовке
Общество
Беру печень и пачку клюквы — паштет круче любых французских: простой рецепт в духовке
Салат «Цветик-семицветик» с картошкой фри — выкладывают горками и съедают первым
Общество
Салат «Цветик-семицветик» с картошкой фри — выкладывают горками и съедают первым
творог
запеканки
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион оказался частично обесточен после налета БПЛА
Москвичей предупредили о грозе и пожарной опасности
Попытка зарядить чужой аккумулятор привела к ДТП в Приамурье
Стало известно, куда направили самолеты из Москвы из-за атаки БПЛА
Воробьев раскрыл последствия атаки БПЛА в Красногорске
Четыре дома получили повреждения при атаке дронов в Сергиевом Посаде
Фанат известного рэпера добился трехкратной компенсации за годы ожиданий
Атака БПЛА привела к задержанию и отмене более 200 рейсов в Шереметьево
Как рассчитываются отпускные, за сколько дней выплачиваются: подробности
Собянин назвал одну из целей ночного налета ВСУ на Москву
Появились новые подробности с поисков пропавшей семьи Усольцевых
Атаку беспилотников на Москву назвали самой крупной более чем за год
Грузовик насмерть сбил водителя сломавшейся легковушки
Здание университета в Азове пострадало при атаке БПЛА на Ростовскую область
«Баффало» разгромил «Монреаль» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ
На территорию Шереметьево упали обломки беспилотника
Руководство ФРГ обвинили в неспособности преодолеть топливный кризис
Мирный житель погиб от удара ВСУ в российском регионе
В Шереметьево пассажиров попросили уйти от окон из-за атак БПЛА
Как увеличить пенсию по старости без северного стажа: пять рабочих способов
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.