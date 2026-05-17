Без муки и манки: беру творог и готовлю «Пышку» — нежнейшая запеканка, которая тает во рту

Эта творожная запеканка получается настолько воздушной и мягкой, что больше напоминает нежное суфле или чизкейк. В составе нет ни муки, ни манки, поэтому вкус остается чистым, сливочным и очень легким. А благодаря взбитым белкам запеканка хорошо поднимается и становится по-настоящему пышной.

Особенно хороша такая «Пышка» к завтраку или вечернему чаю.

Ингредиенты

Творог — 500 г, яйца — 4 шт., сахар — 7 ст. л., сметана 20% — 2 ст. л., крахмал — 2 ст. л., ванилин — по вкусу, изюм — по желанию, сливочное масло — для формы.

Приготовление

Творог соединяют с желтками, сахаром, сметаной, крахмалом и ванилином. Все хорошо пробивают блендером или тщательно перемешивают до гладкой массы. Белки отдельно взбивают до пышной устойчивой пены.

Затем аккуратно вмешивают их в творожную массу, стараясь сохранить воздушность. По желанию добавляют изюм или другие сухофрукты.

Форму застилают пергаментом и слегка смазывают сливочным маслом. Перекладывают творожную массу и разравнивают поверхность.

Запекают при 180–200 градусах примерно 30–40 минут до красивой золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева советует использовать не слишком сухой творог — тогда запеканка получается особенно кремовой и мягкой. А еще лучше не открывать духовку первые 25 минут, чтобы «Пышка» не осела.