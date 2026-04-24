Нежнее не бывает: 3 рецепта с яблоками и творогом в духовке

Семья и жизнь

3 рецепта с яблоками и творогом в духовке

Нежнее не бывает: 3 рецепта с яблоками и творогом в духовке

Яблоки и творог — не только гармоничное и вкусное, но и полезное сочетание. Оно содержит белок, клетчатку и массу полезных вещей. Поэтому предлагаем вашему вниманию подборку из 3 рецептов с яблоком и творогом. Вас ждут аппетитные блюда, которые могут как стать полноценным приемом пищи, так и дополнить чаепитие.

Запеченные фаршированные яблоки в духовке

В этом рецепте сочное яблочко становится съедобным «боулом» для начинки. Блюдо получается низкокалорийным и сохраняет максимум клетчатки, несмотря на термообработку.

Ингредиенты:

яблоки кисло-сладкие (крупные, твердые) — 4 шт. (примерно 200 г каждое);

творог 5% — 180 г;

яйцо (желток) — 1 шт.;

мед или эритритол — 15 г;

корица молотая — 2 г.

Приготовление:

Срежьте «крышечку» у каждого яблока. Чайной ложкой удалите сердцевину, оставляя стенки толщиной 1 см. В миске смешайте творог, желток, мед и корицу. Наполните яблоки начинкой, слегка утрамбуйте. Накройте срезанной верхушкой. Выпекайте при 180 градусах (режим «верх — низ») 25 минут.

Калорийность на 100 г: 112 ккал.

Полезные свойства: поддерживает здоровье костей за счет кальция из творога; пектин в яблоках мягко очищает кишечник.

Запеченные фаршированные яблоки в духовке Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как испечь яблоки с творогом в духовке (запеканка)

Хотите узнать, как небанально испечь яблоки с творогом в духовке? Слоеная запеканка — то, что вам стоит попробовать. Ее плюс в том, что она держит форму, благодаря чему ее удобно резать на порции.

Ингредиенты:

яблоки (крупные, очищенные) — 300 г;

творог 9% — 400 г;

яйца (крупные) — 2 шт.;

манная крупа — 40 г;

сахар — 50 г (можно заменить на 30 г эритритола);

разрыхлитель теста — 5 г;

ванилин — 1 г.

Приготовление:

Яблоки натрите на крупной терке, отожмите сок (сок можно выпить или отправить в соус). Смешайте творог, яйца, сахар, манку, разрыхлитель и ванилин. Оставьте на 10 минут для набухания манки. Форму (20×20 см) застелите пергаментом. Выложите половину творожной массы, затем слой яблок, а сверху — снова оставшийся творог. Выпекайте 40 минут при 180 градусах до золотистой корочки.

Калорийность на 100 г: 186 ккал.

Полезные свойства: манка в сочетании с яйцом дает медленные углеводы и длительное насыщение; творог 9% обеспечивает суточную норму фосфора примерно на 30%.

Яблочная запеканка: пошаговый рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Открытый пирог с яблоками и творогом на песочном тесте

Этот пирог выглядит как десерт из кофейни, а готовится из самых простых и доступных продуктов. Тесто не нужно раскатывать — оно выкладывается руками.

Ингредиенты:

для теста: мука пшеничная — 220 г, масло сливочное 82% (холодное) — 120 г, сахар — 40 г, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 4 г;

для начинки: творог 5% — 350 г, яйцо — 1 шт., сахар — 60 г, крахмал кукурузный — 15 г;

для топпинга: яблоки (тонкие дольки) — 250 г, корица — 2 г.

Приготовление:

Тесто: смешайте муку, измельченное в крошку масло, сахар и разрыхлитель. Добавьте яйцо, замесите ком теста. Уберите в холодильник на 20 минут. Для начинки смешайте творог, яйцо, сахар, крахмал до гладкости и однородности. Руками распределите тесто по форме (диаметр 22 см), сделав бортики 3–4 см. Выложите творожную начинку. Сверху веером выложите дольки яблок, посыпьте корицей. Выпекайте 45 минут при 170 градусах. Остудите в форме 15 минут.

Калорийность на 100 г: 254 ккал.

Полезные свойства: сливочное масло в тесте содержит витамин A (поддержка зрения и кожи); белок из творога и яйца помогает восстанавливать мышцы после нагрузок.

Все три рецепта объединяет простота: продукты доступны, духовка делает основную работу, а результат радует с первого раза. Начните с фаршированных яблок, если следите за калориями, или испеките пирог для семейного чаепития прямо сейчас. Готовые блюда храните в холодильнике до 48 часов в закрытом контейнере.

Ранее мы поделились подборкой из 3 рецептов творожной запеканки на любой вкус.