Ем сладкое и не толстею — не шутка: запеченные яблоки с творогом тают во рту

Когда хочется сладкого без тяжести и лишних калорий, этот десерт выручает на все сто. Запеченные яблоки с творогом — это легкое и полезное угощение с натуральной сладостью. Минимум муки и максимум вкуса — идеальный вариант к чаю.

Ингредиенты:

  • яблоки — 10 шт.;
  • творог — 150 г;
  • сахар или мед — 50 г;
  • желток — 1 шт.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • орехи — 100 г;
  • изюм — 50 г;
  • сливочное масло — 25 г.

Приготовление:

Изюм заранее промойте, орехи измельчите. Для начинки смешайте творог, сахар или мед, желток и мягкое масло до однородности. Добавьте орехи и изюм, аккуратно перемешайте.

У яблок удалите сердцевину, оставляя плотное донышко. Наполните их начинкой и выложите в форму. Чтобы кожура не треснула, сделайте проколы зубочисткой.

Запекайте при 180 °C около 30 минут до мягкости. Если яблоки плотные, добавьте немного воды на дно формы — так они пропекутся равномерно.

Подавайте слегка остывшими. Десерт получается нежным, ароматным и действительно легким — отличный способ порадовать себя без лишних угрызений совести!

Марина Макарова
М. Макарова
