Ленивые пирожки без муки за 15 минут: простой завтрак, который удивляет вкусом и сытностью

Когда утром нет времени стоять у плиты, выручают рецепты «все смешал — и готово». Эти ленивые пирожки не требуют муки, получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Отличный вариант для быстрого завтрака или перекуса без лишней суеты.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 80 г;
- вода горячая — 200 мл;
- лук — 80 г;
- яйцо — 1 шт.;
- картофель — 120 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — 3 г;
- черный перец — щепотка;
- растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление
Овсяные хлопья залейте горячей водой и оставьте на 5–7 минут, чтобы они разбухли. Лук измельчите с яйцом блендером до легкой пышной массы — это придаст пирожкам нежность. Картофель натрите на мелкой терке и соедините с овсянкой и луковой смесью.
Добавьте соль, перец и измельченный чеснок, тщательно перемешайте. Масса должна быть чуть гуще, чем тесто на оладьи. Обжаривайте порциями на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки.
Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом — вкусно и без лишних хлопот.
