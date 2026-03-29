29 марта 2026 в 09:18

Ленивые пирожки без муки за 15 минут: простой завтрак, который удивляет вкусом и сытностью

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда утром нет времени стоять у плиты, выручают рецепты «все смешал — и готово». Эти ленивые пирожки не требуют муки, получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Отличный вариант для быстрого завтрака или перекуса без лишней суеты.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 80 г;
  • вода горячая — 200 мл;
  • лук — 80 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • картофель — 120 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — 3 г;
  • черный перец — щепотка;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление

Овсяные хлопья залейте горячей водой и оставьте на 5–7 минут, чтобы они разбухли. Лук измельчите с яйцом блендером до легкой пышной массы — это придаст пирожкам нежность. Картофель натрите на мелкой терке и соедините с овсянкой и луковой смесью.

Добавьте соль, перец и измельченный чеснок, тщательно перемешайте. Масса должна быть чуть гуще, чем тесто на оладьи. Обжаривайте порциями на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом — вкусно и без лишних хлопот.

Марина Макарова
М. Макарова
