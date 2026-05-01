Смешиваю майонез с мукой — через 20 минут печенье «Нежданчик» готово, рассыпчатее и воздушнее, чем в пекарне

Беру майонез, яйцо, сахар и муку — замешиваю мягкое тесто, раскатываю, вырезаю печенье и выпекаю в духовке. Через 20 минут на столе румяное, рассыпчатое печенье «Нежданчик», которое получается воздушным, нежным и намного вкуснее, чем в любой пекарне.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или внезапных гостей. Получается обалденная вкуснятина: золотистое, рассыпчатое печенье с хрустящей корочкой и нежной, тающей серединкой, с легким ванильным ароматом, которое буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 200 г майонеза, 1 яйцо, 100 г сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 300 г муки, щепотка соли. В миске смешайте майонез, яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое, эластичное тесто. Раскатайте в пласт толщиной 5–7 мм, вырежьте печенье формочками или нарежьте ромбиками. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или остывшими — это печенье исчезает быстрее, чем вы его испекли.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Мария Левицкая
М. Левицкая
