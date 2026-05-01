«Оставлю при себе»: Прилепин высказался о блокировке Telegram Прилепин заявил, что «принимает как данность» блокировку Telegram

Писатель и офицер «Росгвардии» Захар Прилепин в интервью NEWS.ru заявил, что «принял как данность» блокировку Telegram в России. Он не без скепсиса добавил, что в целом соцсети «отнимают время», которое можно потратить для других целей.

Принимаю это решение как данность, и свое мнение оставлю при себе… С другой стороны, соцсети отнимают время. Чем их меньше, тем больше люди будут слушать хорошую музыку и читать книги. Поэтому я всякий раз [после ограничений работы мессенджера] выпиваю рюмочку коньяка и говорю: «Слава богу», — скептически заметил деятель культуры.

Ранее литератор выразил мнение, что в культурном примирении России и Украины следует использовать опыт Советского Союза. Прилепин напомнил, что советская власть сумела «адаптировать Украину» с учетом ее культурных особенностей в составе единой страны.

Он также заявил, что России стоит объединить вокруг себя социалистические и посткоммунистические страны. Эта деятельность, полагает собеседник, должна стать одной из главных задач во внешней политике РФ.