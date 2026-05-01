Этот мусс настолько вкусный, что кажется нереальным: готовим маковое облачко с абрикосовым топингом

Никакой духовки. Никаких коржей. Только сотейник, миксер, холодильник и немного терпения. Мусс получается плотным, но воздушным. Соус — ярким, кисло-сладким, с кусочками кураги. Идеальное завершение плотного ужина.

Что понадобится

250 мл молока, 80 г мака, 15 г желатина, 200 г сметаны 20%, 200 мл сливок 33%, 3 белка, 100 г сахара, 150 г кураги, 70 г сахара, 100 мл воды, 2 ст. л. амаретто или коньяка (по желанию).

Как я готовлю

Молоко с маком довожу до кипения, снимаю, накрываю, остужаю. Желатин замачиваю в 100 мл холодной воды, затем растапливаю. Сметану со сливками взбиваю до крема, вливаю желатин. Белки взбиваю с сахаром в пену. Вмешиваю в белки маковую массу. Аккуратно соединяю с кремом.

Разливаю по формам с пленкой, убираю в холодильник на 4 часа (лучше на ночь).

Для соуса: курагу режу. Сахар растапливаю до карамели, вливаю воду, добавляю курагу и ликер, варю 5–7 минут. Часть измельчаю блендером, смешиваю с целой курагой.

Мусс переворачиваю на тарелку, поливаю соусом.

