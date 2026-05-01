01 мая 2026 в 11:32

Этот мусс настолько вкусный, что кажется нереальным: готовим маковое облачко с абрикосовым топингом

Никакой духовки. Никаких коржей. Только сотейник, миксер, холодильник и немного терпения. Мусс получается плотным, но воздушным. Соус — ярким, кисло-сладким, с кусочками кураги. Идеальное завершение плотного ужина.

Что понадобится

250 мл молока, 80 г мака, 15 г желатина, 200 г сметаны 20%, 200 мл сливок 33%, 3 белка, 100 г сахара, 150 г кураги, 70 г сахара, 100 мл воды, 2 ст. л. амаретто или коньяка (по желанию).

Как я готовлю

Молоко с маком довожу до кипения, снимаю, накрываю, остужаю. Желатин замачиваю в 100 мл холодной воды, затем растапливаю. Сметану со сливками взбиваю до крема, вливаю желатин. Белки взбиваю с сахаром в пену. Вмешиваю в белки маковую массу. Аккуратно соединяю с кремом.

Разливаю по формам с пленкой, убираю в холодильник на 4 часа (лучше на ночь).

Для соуса: курагу режу. Сахар растапливаю до карамели, вливаю воду, добавляю курагу и ликер, варю 5–7 минут. Часть измельчаю блендером, смешиваю с целой курагой.

Мусс переворачиваю на тарелку, поливаю соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
рецепты
еда
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идет ва-банк»: журналист разоблачил Мерца и его мечту о милитаризации ФРГ
Трое детей пострадали в российском приграничье при обстрелах ВСУ
Москвичам рассказали, когда ждать метеорологическое лето
Mash: легендарный ведущий «В мире животных» завершил карьеру на ТВ
Мошенники начали вымогать деньги у пожилых под видом повышения пенсий
Московским дворникам предлагают зарплату до 108 тыс. рублей
Японский депутат пообещал передать таинственное послание чиновникам из РФ
Ученые узнали, как сахар влияет на работу клеток мозга
В Турции подготовили «сюрприз» для туристов, снизив один вид налога
Поиски Асылханова: последние новости 1 мая, что говорят семья и эксперты
Почему не работает Telegram сегодня, 1 мая: замедление, будет ли блокировка
ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВСУ
Россиян будут лишать прописки из-за одной уловки
В Росгвардии рассказали, как воры выбирают квартиры
ВСУ «мотивируют» своих солдат на продвижение заряженными минометами
Черноморский флот спас Россию от безэкипажных катеров ВСУ
Россиянам пригрозили тюрьмой за сбор грибов
Росавиация ограничила действие сертификата базового авиаперевозчика Ижевска
Раскрыто, чем обернулась попытка главы ФИФА помирить Израиль и Палестину
«Лебедь, рак и щука»: Прилепин назвал главную проблему российских патриотов
Дальше
