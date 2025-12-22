Сырникам — нет! Пеку творожные корзинки с вишневым конфитюром — элегантно, легко и очень вкусно

Эта изящная выпечка станет настоящим украшением вашего чаепития. Хрустящие песочные корзинки, нежная творожная начинка с ванильной ноткой и яркая кисло-сладкая ягода сверху создают идеальный баланс текстур и вкусов. Блюдо выглядит так, словно его готовил профессиональный кондитер, но его секрет — в потрясающей простоте, ведь основу можно сделать даже из готового теста.

Для песочных корзинок вам понадобится: 200 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 50 г сахарной пудры, 1 яичный желток. Для творожной начинки: 250 г творога, 100 г сахара, 1 яйцо, 1 ст. ложка муки, ванилин. Для украшения: 5–6 ст. ложек вишневого конфитюра или густого варенья. Масло нарежьте кубиками. Смешайте муку с сахарной пудрой, добавьте масло и порубите ножом до состояния крошки. Добавьте желток и быстро замесите тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Разогрейте духовку до 180°C. Тесто раскатайте, вырежьте кружки и уложите их в формы для тарталеток, сделав бортики. Проколите дно вилкой. Для начинки творог разомните, смешайте с сахаром, яйцом, мукой и ванилином. Выложите творожную массу в корзинки. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета. Полностью остудите. В центр каждой корзинки перед подачей выложите по чайной ложке вишневого конфитюра.

