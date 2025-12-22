Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 07:08

Печенье-рулетики из творожного теста: мой рецепт-минутка — готовлю простую выпечку, которую не стыдно подать к празднику

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Представьте нечто среднее между нежным песочным печеньем и воздушной слоеной выпечкой. Это творожное печенье-рулетик! Секрет его текстуры — в твороге, который в тандеме с маслом и разрыхлителем создает тесто, способное на чудеса. При раскатывании и скручивании оно образует сотни микроскопических слоев, которые в духовке превращаются в невероятно ломкие, тающие во рту рулетики с хрустящей сахарно-коричной корочкой.

Мягкое сливочное масло (120 г) комнатной температуры смешиваю с творогом (370 г) и сахаром (3 ст. л.) до относительно однородной массы.

Муку (300 г) смешиваю с разрыхлителем (10 г) и просеиваю в творожно-масляную смесь. Замешиваю мягкое, податливое, но не липнущее тесто. Скатываю его в шар, заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на 15–30 минут. Духовку разогреваю до 180 °C. Противень застилаю пергаментом.

Охлажденное тесто делю на 2–3 части. Каждую часть на припыленной мукой поверхности раскатываю в прямоугольный пласт толщиной 2–3 мм.

Острым ножом или колесиком для теста нарезаю пласт на полоски шириной 4–5 см и длиной около 12 см. Каждую полоску беру за концы и скручиваю в неплотный рулетик (можно просто свернуть в неплотную трубочку).

На тарелке смешиваю немного сахара с молотой корицей. Каждый рулетик обваливаю в этой смеси и выкладываю на подготовленный противень.

Выпекаю 25–30 минут до легкого золотистого цвета. Даю печенью полностью остыть на противне — оно станет максимально хрустящим.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Масло закончилось не вовремя: чем жарить продукты без подсолнечного масла и не испортить вкус любимых блюд
Общество
Масло закончилось не вовремя: чем жарить продукты без подсолнечного масла и не испортить вкус любимых блюд
Салат для экстренного случая: сыр, крабовые палочки и яйца спасут любой праздник или ужин
Общество
Салат для экстренного случая: сыр, крабовые палочки и яйца спасут любой праздник или ужин
Ароматный торт «Бананза» с нежным кремом и орешками — готовлю к праздникам и просто к чаю: проверенный рецепт
Общество
Ароматный торт «Бананза» с нежным кремом и орешками — готовлю к праздникам и просто к чаю: проверенный рецепт
Камбэк на бабушкину кухню: рецепт песочного печенья из детства
Семья и жизнь
Камбэк на бабушкину кухню: рецепт песочного печенья из детства
Завариваю лимонный крем и взбиваю белки: проще, чем кажется
Семья и жизнь
Завариваю лимонный крем и взбиваю белки: проще, чем кажется
еда
рецепты
десерты
печенье
выпечка
рулеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уборщица получила условный срок за комментарий о павших бойцах СВО
Убийца скуки: рецепт винегрета с огурцами, фасолью и грибочками
Крупная птицефабрика прекратила отгрузки яиц по одной причине
Украинский солдат сдался в плен после разговора с братом-россиянином
НАТО готовится к строительству нового центра для поставок оружия Киеву
Биолог раскрыл, чем опасны еловые иголки для домашних животных
На Сахалине школьнику проломили голову ксилофоном
От нуля до 21: оттепели и морозы — прогноз погоды на Новый год и праздники
Израиль напугал США целью ракетных учений Ирана
Дроны группы «Центр» уничтожили заблокированных бойцов ВСУ
Экономист ответил, что может убить кредитную историю
Риелтор спрогнозировал сроки выселения Долиной из квартиры
В МЧС пояснили, почему нельзя ставить елку у выхода из комнаты
Биолог раскрыл опасные последствия поедания снега или сосулек
Ветеринар рассказал, чем можно угостить питомца с новогоднего стола
Дмитриев намекнул, где состоятся следующие переговоры США и России
Приставы намерены взыскать участок владельца известной сети ресторанов
Песков рассказал о ежедневных встречах Путина с военными
США получили ордер на изъятие танкера у берегов чужой страны
К чему снится злая собака: узнайте, что хочет сказать вам сон
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.