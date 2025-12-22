Печенье-рулетики из творожного теста: мой рецепт-минутка — готовлю простую выпечку, которую не стыдно подать к празднику

Представьте нечто среднее между нежным песочным печеньем и воздушной слоеной выпечкой. Это творожное печенье-рулетик! Секрет его текстуры — в твороге, который в тандеме с маслом и разрыхлителем создает тесто, способное на чудеса. При раскатывании и скручивании оно образует сотни микроскопических слоев, которые в духовке превращаются в невероятно ломкие, тающие во рту рулетики с хрустящей сахарно-коричной корочкой.

Мягкое сливочное масло (120 г) комнатной температуры смешиваю с творогом (370 г) и сахаром (3 ст. л.) до относительно однородной массы.

Муку (300 г) смешиваю с разрыхлителем (10 г) и просеиваю в творожно-масляную смесь. Замешиваю мягкое, податливое, но не липнущее тесто. Скатываю его в шар, заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на 15–30 минут. Духовку разогреваю до 180 °C. Противень застилаю пергаментом.

Охлажденное тесто делю на 2–3 части. Каждую часть на припыленной мукой поверхности раскатываю в прямоугольный пласт толщиной 2–3 мм.

Острым ножом или колесиком для теста нарезаю пласт на полоски шириной 4–5 см и длиной около 12 см. Каждую полоску беру за концы и скручиваю в неплотный рулетик (можно просто свернуть в неплотную трубочку).

На тарелке смешиваю немного сахара с молотой корицей. Каждый рулетик обваливаю в этой смеси и выкладываю на подготовленный противень.

Выпекаю 25–30 минут до легкого золотистого цвета. Даю печенью полностью остыть на противне — оно станет максимально хрустящим.

