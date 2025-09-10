Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 11:26

В Госдуме ответили Нагиеву на его слова о пенсии

Журова: государство не может платить пенсии по 100 тысяч

Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Уровень пенсионных выплат в России сильно отличается, заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова в ответ на слова актера Дмитрия Нагиева о размере его пенсии. При этом политик подчеркнула, что запросы граждан всегда превышают возможности бюджета, передает Sport24.

Сложно сказать, что [Нагиев] имел в виду. Ему нужно просто сесть посчитать, сколько у него выходит. Есть определенные надбавки, в совокупности получится какая-то сумма. Конечно, пенсии у нас в стране разные. Есть те, на которые тяжело прожить, а есть и очень достойные. В этом вопросе гражданам всегда будет мало. Каждый пенсионер хочет получать по 100 тысяч. Государство не может это обеспечить, потому что на такое бюджета не хватит, — высказалась Журова.

Она отметила, что для компенсации небольших пенсий в России действуют льготы, например, тарифы на ЖКХ значительно ниже зарубежных. В то же время Журова подчеркнула, что Нагиев остается востребованным артистом с высокими доходами и вряд ли когда-то будет жить исключительно на пенсионные выплаты.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что слова актера могли быть шуткой. Он подчеркнул, что Нагиев не является нуждающимся человеком, и выразил уверенность, что тот не столкнется с финансовыми трудностями на пенсии.

