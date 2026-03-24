24 марта 2026 в 17:55

Убили или утонул в Байкале? Таинственное исчезновение подростка в Иркутске

16-летний юноша пропал без вести в Иркутске. Какие подробности о таинственном исчезновении подростка известны, как долго продолжаются поиски, имеют ли место версии, что его убили или он утонул в Байкале?

Что известно об исчезновении подростка в Иркутске

По сообщениям СМИ и Telegram-каналов, молодой человек ушел на учебу утром 20 марта из дома на Железнодорожной улице, взяв с собой сумку. Мать юноши уточнила, что перед уходом сын торопился, почти не поел, а телефон оставил на зарядке в комнате. К вечеру студент не вернулся. Друзья парня заявили, что в лицее он не появлялся.

Родители обратились в полицию. Сейчас поисками пропавшего занимаются волонтеры, знакомые и правоохранители. Поисковые группы прочесали рощу неподалеку от дома, где проживает подросток, проверили дорогу к учебному заведению, но ничего не обнаружили, утверждают источники.

Юношу характеризуют положительно: хорошо учился и ни с кем не ругался, из благополучной семьи.

Какие есть версии исчезновения подростка в Иркутске

Следственные органы после исчезновения 16-летнего подростка возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

«Следователями СК проводятся необходимые следственные действия. В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники полиции и волонтеры», — добавили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Прокуратура Свердловского района Иркутска поставила на контроль ход и результаты организованных полицией мероприятий и расследования уголовного дела.

Ряд Telegram-каналов сообщили со ссылкой на местных жителей, что похожего по описанию подростка видели последний раз у Байкала — это было 21 марта. Другие подробности неизвестны.

Где еще пропадали подростки недавно

Двое подростков 2011 года рождения пропали ночью 23 марта на Волге в Ульяновске. На месте организовали поиски с участием волонтеров из регионального отделения «ЛизаАлерт».

Главное управление МЧС по региону уточнило, что на участке реки нет сплошного льда, он неоднородный, с шугой.

Позднее спасателям удалось более точно определить примерное место исчезновения подростков, рассказал главный госинспектор по маломерным судам регионального ГУ МЧС России Сергей Заболотный.

«Продолжается поиск двух пропавших несовершеннолетних. Место [исчезновения] уже примерно определено, будут проходить суда с органами внутренних дел, Следственным комитетом, спасателями, инспекторами центра ГИМС», — сказал Заболотный.

Он отметил, что планируется детальный осмотр места исчезновения, в том числе водолазные погружения. По его информации, глубина Волги в том районе колеблется от 17 до 30 метров.

Ранее в Звенигороде обнаружили тело последнего из детей, которые пропали на Москве-реке. Это была 13-летняя Алина. Она вместе с двумя мальчиками, 12-летними Иваном и Богданом, ушла гулять вечером 7 марта. СМИ писали, что школьники хотели устроить пикник, чтобы поздравить девочку с праздником.

В тот же вечер начались поиски. Последний раз детей видели около воды в деревне Игнатьево. 11 марта в акватории Москвы-реки нашли тело мальчика: стало ясно, что дети утонули. 13 марта было найдено тело второго школьника. Тело погибшей девочки не удавалось обнаружить еще несколько дней.

Егор Зверев
Е. Зверев
