Убили или утонул в Байкале? Таинственное исчезновение подростка в Иркутске

16-летний юноша пропал без вести в Иркутске. Какие подробности о таинственном исчезновении подростка известны, как долго продолжаются поиски, имеют ли место версии, что его убили или он утонул в Байкале?
Что известно об исчезновении подростка в Иркутске
По сообщениям СМИ и Telegram-каналов, молодой человек ушел на учебу утром 20 марта из дома на Железнодорожной улице, взяв с собой сумку. Мать юноши уточнила, что перед уходом сын торопился, почти не поел, а телефон оставил на зарядке в комнате. К вечеру студент не вернулся. Друзья парня заявили, что в лицее он не появлялся.
Родители обратились в полицию. Сейчас поисками пропавшего занимаются волонтеры, знакомые и правоохранители. Поисковые группы прочесали рощу неподалеку от дома, где проживает подросток, проверили дорогу к учебному заведению, но ничего не обнаружили, утверждают источники.
Юношу характеризуют положительно: хорошо учился и ни с кем не ругался, из благополучной семьи.
Какие есть версии исчезновения подростка в Иркутске
Следственные органы после исчезновения 16-летнего подростка возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
«Следователями СК проводятся необходимые следственные действия. В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники полиции и волонтеры», — добавили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Прокуратура Свердловского района Иркутска поставила на контроль ход и результаты организованных полицией мероприятий и расследования уголовного дела.
Ряд Telegram-каналов сообщили со ссылкой на местных жителей, что похожего по описанию подростка видели последний раз у Байкала — это было 21 марта. Другие подробности неизвестны.
Где еще пропадали подростки недавно
Двое подростков 2011 года рождения пропали ночью 23 марта на Волге в Ульяновске. На месте организовали поиски с участием волонтеров из регионального отделения «ЛизаАлерт».
Главное управление МЧС по региону уточнило, что на участке реки нет сплошного льда, он неоднородный, с шугой.
Позднее спасателям удалось более точно определить примерное место исчезновения подростков, рассказал главный госинспектор по маломерным судам регионального ГУ МЧС России Сергей Заболотный.
«Продолжается поиск двух пропавших несовершеннолетних. Место [исчезновения] уже примерно определено, будут проходить суда с органами внутренних дел, Следственным комитетом, спасателями, инспекторами центра ГИМС», — сказал Заболотный.
Он отметил, что планируется детальный осмотр места исчезновения, в том числе водолазные погружения. По его информации, глубина Волги в том районе колеблется от 17 до 30 метров.
Ранее в Звенигороде обнаружили тело последнего из детей, которые пропали на Москве-реке. Это была 13-летняя Алина. Она вместе с двумя мальчиками, 12-летними Иваном и Богданом, ушла гулять вечером 7 марта. СМИ писали, что школьники хотели устроить пикник, чтобы поздравить девочку с праздником.
В тот же вечер начались поиски. Последний раз детей видели около воды в деревне Игнатьево. 11 марта в акватории Москвы-реки нашли тело мальчика: стало ясно, что дети утонули. 13 марта было найдено тело второго школьника. Тело погибшей девочки не удавалось обнаружить еще несколько дней.
Читайте также:
В Госдуме поставили точку в вопросе абортов: кому решать и будет ли запрет?
Олег Митволь на свободе: шутка про еврея и КГБ, планы, недвижимость в ОАЭ
Умер депутат-спецназовец Юрий Швыткин: досье, война в Чечне, СВО, заявления