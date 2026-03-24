Олег Митволь на свободе: шутка о еврее и КГБ, планы, недвижимость в ОАЭ

Олег Митволь на свободе: шутка о еврее и КГБ, планы, недвижимость в ОАЭ

Один из самых известных российских чиновников 2000-х годов Олег Митволь вышел на свободу. Какую шутку Митволь рассказал журналистам, чем он известен, почему не согласен с приговором и что за история с недвижимостью в ОАЭ?

Что сказал Олег Митволь после выхода на свободу

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь вышел на свободу из колонии в Коломне, где провел 2,5 года. Журналистам он заявил, что намерен добиваться пересмотра своего дела, и напомнил старый анекдот.

«Еврей звонит в КГБ и спрашивает: „А правда, что евреи продали Россию?“ — „Да“. — „И таки где я могу получить свою долю?“» — заявил он прессе.

Ранее Митволь неоднократно называл свой приговор несправедливым, указывая, что другие фигуранты дела получили меньшие сроки. Теперь он хочет узнать, где деньги, которые он якобы украл.

Его адвокат Михаил Шолохов рассказал, что первым делом после освобождения экс-чиновник встретился со своей 88-летней матерью. Юрист подчеркнул, что Митволь будет добиваться пересмотра своего дела.

«За время отбытия наказания в законную силу вступил другой приговор, который делает невозможным совершение преступления, в котором Митволь О. Л. вынужден был признаться. Адвокаты Митволя обратились к генеральному прокурору с ходатайством о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам, и он надеется, что ему удастся добиться справедливости», — рассказал Шолохов.

Митволь заявил журналистам, что на свободе собирается «сфокусироваться на правозащитной деятельности».

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

«Один из самых известных чиновников-взяточников 2000-х Олег Митволь вышел на свободу (украл метро в Красноярске) и уже устраивает шоу. Насколько известно нашей редакции, Олегу кто-то из „решал“ обещал место на госслужбе: сначала в регионе, потом в Москве. Вот он и проводит „предпродажную подготовку“. Однако нет уверенности, что Митволю действительно удастся стать помощником, а затем замом губернатора прифронтовой области. На нем же пробы ставить негде», — утверждает Telegram-канал «Одет аккуратно. Борода черная».

Чем известен Олег Митволь, за что получил срок, почему не согласен с приговором

По данным СМИ, Олег Митволь с 1989 года активно занимался бизнесом, вошел в совет банка «Нефтяной Альянс» и взял под контроль издательскую группу «Новые Известия».

С апреля 2004 года Митволь был назначен замглавы Росприроднадзора. На этой должности он инициировал так называемую дачную войну — ликвидацию коттеджей, построенных в водоохранной зоне, обещал закрыть Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат и требовал у прокуратуры проверить законность постройки личной дачи экс-премьера Михаила Касьянова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После 2009 года ушел из Росприроднадзора и создал собственную политическую партию «Альянс Зеленых — Народная партия», с помощью которой безуспешно боролся за пост мэра Химок и Екатеринбурга, а также пытался попасть в Госдуму в 2016 году.

В 2018 году Олег Митволь купил АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («КрасноярскТИСИЗ»). Весной 2019 года эта компания получила контракт на строительство системы метротрамвая в Красноярске (вместе с китайской Poly Group). На реализацию работ было выделено 975,2 млн рублей — однако метро в Красноярске так и не появилось.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мае 2022 года в отношении Митволя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, «КрасноярскТИСИЗ» во главе с Митволем получил деньги, но не выполнил заказанных работ и сдал устаревшую проектную документацию. В июне 2022-го Митволя задержали в аэропорту Внуково при попытке улететь в Анталью. В деле о подземке фигурировали также бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, экс-министр транспорта региона Константин Димитров и бывший руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров.

В августе 2023 года Митволь признал вину и заключил сделку со следствием, ему присудили 4,5 года колонии. Адвокат Михаил Шолохов отмечает, что экс-чиновник неоднократно просил смягчения наказания, однако в сентябре 2025 года ему было отказано в президентском помиловании, а в ноябре ходатайство отклонил Московский областной суд.

Митволь при этом подчеркивал, что, находясь в колонии, он не может выполнить решение суда о компенсации ущерба по гражданскому иску: с зарплатой в 15 тысяч рублей ему придется работать «девять с половиной тысяч лет». Митволь отбывал наказание в той же колонии, где находится генерал Иван Попов; экс-чиновник неоднократно жаловался на начальство колонии из-за «плохих условий» и «несправедливых ограничений».

Что за недвижимость в ОАЭ пытались украсть у Митволя

В то же время Митволь является владельцем резиденции площадью около 200 кв. м в элитном комплексе Dubai Royal Atlantis на острове Пальма Джумейра в Дубае, ОАЭ. Стоимость объекта оценивается примерно в 12 млн дирхамов (около 245 млн рублей).

В 2023 году аферисты во главе с Еленой Магомедселимовой использовали поддельные доверенности, чтобы вывести с его счетов в Дубае 112 млн рублей. Они пытались продать эту недвижимость через земельный департамент Дубая.

Адвокат Сергей Храбрых в Telegram заявил, что продолжает вести дело о возвращении Митволю похищенных средств. В то время, пока экс-чиновник отбывал наказание, его представители продолжали работать с властями ОАЭ. Почему имущество экс-чиновника в ОАЭ не было взыскано в качестве компенсации по гражданскому иску «КрасноярскТИСИЗа», не уточняется.

