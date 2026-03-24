Митволь раскрыл планы после выхода на волю

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь сообщил РИА Новости, что после освобождения из тюрьмы намерен сфокусироваться на правозащитной деятельности. Он был осужден за хищение более 900 млн рублей.

Я хочу обратить внимание, что у меня есть юридическое образование. Планирую заниматься юридической деятельностью, возможно, правозащитой, — уточнил Митволь.

Ранее его адвокат Михаил Шолохов сообщил, что экс-чиновник после освобождения из исправительной колонии в подмосковной Коломне первым делом встретился со своей 88-летней матерью. Юрист уточнил, что женщина имеет инвалидность второй группы.

Также Шолохов рассказал об освобождении Митволя по истечении срока наказания. Экс-чиновник был приговорен к 4,5 года колонии общего режима по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Адвокат отметил, что Митволь будет добиваться пересмотра своего дела.

До этого стало известно, что Митволь подал два административных иска в суд на администрацию тюрьмы и сотрудников ФСИН. Он потребовал компенсацию за якобы бездействие руководства колонии по поводу его жалоб на условия содержания.