Умер депутат-спецназовец Юрий Швыткин: досье, война в Чечне, СВО, заявления

Умер зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Что с ним случилось, как он пришел в политику, какими заявлениями запомнился?

От чего умер депутат Юрий Швыткин

Вечером 23 марта председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что умер депутат Госдумы зампред комитета по обороне Юрий Швыткин. Ему было 60 лет.

«Его уход — невосполнимая утрата. Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем», — сообщается в некрологе на сайте Госдумы.

Коллеги Швыткина признались СМИ, что его уход стал неожиданностью. Депутат не жаловался на здоровье. Причина смерти не озвучена.

Первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru назвал Швыткина «настоящим боевым офицером».

«Он всегда производил впечатление человека удивительно цельного, убежденного и исключительно патриотически настроенного. Таких нам в российском парламентаризме всегда не хватает», — прокомментировал Журавлев.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал смерть Швыткина «невосполнимой потерей».

«Для нас это огромная потеря. Мы все скорбим. Парламентарии потеряли боевого товарища, нашего друга», — высказался Картаполов в разговоре с NEWS.ru.

Юрий Швыткин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что Швыткина запомнят коллеги.

«С ним неплохо были знакомы. Он настоящий такой был полицейский, милиционер, настоящий человек, где-то прямой, принципиальный. В общем, честно говоря, такая очень неожиданная история, очень неожиданная смерть. Как и некоторые из нас, он был в зоне СВО, хотя и возраст у него уже был, и болячки кое-какие были. Все нормально, пошел, в БАРС „Каскад“, по-моему, служил. Жалко, конечно, его, жалко. Не с кем будет пошутить теперь», — сказал Милонов.

Биография, как Швыткин участвовал в боевых действиях в Чечне и в СВО

Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. В 1986 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. До 1992 года он служил в 76-й гвардейской (Псковской) воздушно-десантной дивизии: в его официальной биографии отмечается, что Швыткин «выполнял специальные задачи» в Баку и Кировабаде (Гяндже) в Азербайджане, Фергане (Узбекистан), Оше (Киргизия), Вильнюсе (Литва), Ереване и Ленинакане в Армении. 76-я дивизия в это время участвовала в серии операций по сдерживанию межнациональных конфликтов.

После ухода из ВДВ Швыткин перешел в органы МВД Красноярского края, где стал командиром СОБРа управления по борьбе с оргпреступностью и командиром ОМОНа Красноярского края. В 1995–1996 годах принимал участие в боевых действиях в Чечне.

За свои заслуги Швыткин был награжден тремя орденами Мужества, рядом медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» I степени, «За ратную доблесть», «За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом», «За службу в спецназе».

После начала специальной военной операции на Украине в сентябре 2022 года Швыткин подал заявление о направлении его в зону проведения СВО и в мае 2024 ушел добровольцем после подготовки в училище. По его словам, он был «бойцом беспилотной эскадрильи» и «выполнял задачи от Курска до Крыма».

Юрий Швыткин (в центре) во время торжественной церемонии возложения цветов и венков к Мемориалу воинам-интернационалистам в День ВДВ России на Поклонной горе в Красноярске Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Telegram-канал «ДумаБинго» отмечает, что Швыткин оказался одним из немногих депутатов Госдумы, кто обещал пойти добровольцем на СВО и действительно сделал это.

«После того как активная фаза частичной мобилизации завершилась, лишь зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин отправился на фронт добровольцем. Тенденции в Госдуме VIII созыва так и не возникло: на фронт съездили менее половины процента депутатского корпуса», — отмечает канал.

Какими громкими высказываниями запомнился депутат Швыткин

После начала СВО Швыткин привлек внимание СМИ многочисленными требованиями покарать иноагентов и «артистов-релокантов», которые поспешили уехать из России.

Так, он обращался в Следственный комитет РФ с требованиями провести расследование в отношении экс-корреспондента Первого канала Жанны Агалаковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), певца Валерия Меладзе, миллиардера Михаила Фридмана, актера Ивана Урганта, шоумена Александра Реввы, комика Александра Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), блогера Руслана Усачева и других.

«Требую лишить орденов и званий всех тех, кто встал на сторону Запада, кто предал свои русские корни и свое государство», — выразил свою позицию Юрий Швыткин.

Читайте также:

Крылатые ракеты ВС РФ разносят Киев: удары по Украине 24 марта, куда попали

Рекордный налет ВСУ на Санкт-Петербург 23 марта: куда попали, жертвы

Ядерная война на пороге? Прилет в Димоне, какие АЭС под ударом в Иране