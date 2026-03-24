Подростка ищут четыре дня после пропажи по дороге в лицей Волонтеры ищут пропавшего четыре дня назад в Иркутске подростка

В Иркутске правоохранители и волонтеры ищут подростка, пропавшего четыре дня назад по дороге в лицей, сообщил Telegram-канал регионального Cледственного комитета. Мать 16-летнего мальчика написала заявление в полицию.

Подросток ушел на учебу 20 марта, больше его никто не видел. Прокуратура взяла дело на контроль, обстоятельства выясняются.

Ранее ульяновским спасателям удалось определить примерное место исчезновения двух подростков, которые пропали, когда переходили Волгу. Главный госинспектор по маломерным судам регионального ГУ МЧС России Сергей Заболотный сообщил, что на месте работают сотрудники полиции, следователи, спасатели и инспекторы ГИМС.

До этого мальчика из Петрозаводска, пропавшего 18 марта, обнаружили живым. В полиции республики уточнили, что криминальной составляющей в исчезновении 11-летнего ребенка не выявлено.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области также сообщили о розыске девятилетнего мальчика, который днем 21 марта ушел из дома и не вернулся. Ребенок крепкого телосложения был одет в куртку цвета хаки и синюю шапку. Правоохранители отмечают, что мальчик не разговаривает и может нуждаться в медицинской помощи.