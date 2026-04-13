Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 13:08

Жителю Иркутской области вынесли приговор за избиение женщины до смерти

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Черемховском городском суде Иркутской области вынесли приговор 49-летнему мужчине за смертельное избиение сожительницы, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на региональную прокуратуру. Его осудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В июле 2025 года осужденный выпивал вместе со своей спутницей. В какой-то момент вспыхнула ссора. Он несколько раз ударил сибирячку кулаком в левую часть живота, когда она лежала на кровати. Через какое-то время женщина не вставала, тогда осужденный отвез ее к отцу в Свирск. Там спустя несколько дней она скончалась от полученной травмы, — уточнили в ведомстве.

Как выяснилось, мужчина уже был дважды осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью. На этот раз его приговорили к семи годам строгого режима. Свою вину он признал только частично.

Ранее в Краснодарском крае местного жителя обвинили в смертельном избиении знакомого. В ходе допроса мужчина признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Регионы
преступления
Иркутск
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил, как изменится политика Венгрии после поражения Орбана
Экс-футболист рассказал, что нужно сделать «Зениту» для чемпионства в РПЛ
«Судья не разобрался»: экс-игрок «Зенита» об удалении Педро
Ведущий-педофил вернулся в тюрьму
В Дагестане спасли попавших под лавину женщину с ребенком
Два человека ранены при атаке ВСУ на медицинскую машину в Курской области
Финны-отморозки, убийство супругов, 2000 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 13 апреля
Стало известно, в каком случае вырастут мировые цены на газ
«Будем делать все»: Захарова о возвращении 17-летней россиянки из Мехико
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон «исчезнет» на месяц
Глава бюро RT в Ливане объяснил, почему выбрал работу в издании
На Украине обнаружили опасные посевы
Более 600 человек пострадали из-за вспышки кишечной инфекции в Муроме
Стармер: Великобритания не присоединится к блокаде Ормузского пролива
В Кремле напомнили о важной роли России в поставках энергоресурсов
Стало известно, сколько дронов ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
Стало известно, почему США пожалели о выделяемых годами средствах для НАТО
Психолог назвал причины синдрома отложенной жизни
Отчим 11 лет насиловал падчерицу: подробности дела из Оренбуржья
«На них приятно смотреть»: ветеран ЦСКА предсказал чемпиона РПЛ
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.