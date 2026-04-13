Жителю Иркутской области вынесли приговор за избиение женщины до смерти

В Черемховском городском суде Иркутской области вынесли приговор 49-летнему мужчине за смертельное избиение сожительницы, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на региональную прокуратуру. Его осудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В июле 2025 года осужденный выпивал вместе со своей спутницей. В какой-то момент вспыхнула ссора. Он несколько раз ударил сибирячку кулаком в левую часть живота, когда она лежала на кровати. Через какое-то время женщина не вставала, тогда осужденный отвез ее к отцу в Свирск. Там спустя несколько дней она скончалась от полученной травмы, — уточнили в ведомстве.

Как выяснилось, мужчина уже был дважды осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью. На этот раз его приговорили к семи годам строгого режима. Свою вину он признал только частично.

