07 мая 2026 в 06:00

Биохимик поставила точку в споре о пользе бокала вина

Биохимик Дивинская: даже небольшая порция алкоголя повышает риск онкологии

Употребление даже небольшого количества алкоголя увеличивает вероятность развития онкологии, заявила NEWS.ru биохимик и нутрициолог Анна Дивинская. По ее словам, на сегодняшний день не существует научно подтвержденной дозы спиртного, которая была бы безопасной для здоровья.

Долгое время нас убеждали: бокал красного вина за ужином — это даже полезно для сердца, сосудов и настроения. Кардиологи пожимали плечами, диетологи ссылались на средиземноморскую диету, а реклама охотно подхватывала удобный нарратив. Но наука за последние 10 лет существенно изменила позицию, и она теперь куда менее удобна для любителей вечернего бокала. Масштабный анализ данных из 195 стран с охватом почти 28 млн человек выявил, что безопасной дозы алкоголя не существует. Даже одна стандартная порция в день статистически повышает риск онкологических заболеваний. С каждым следующим бокалом он линейно растет, — предупредила Дивинская.

Она пояснила, что когда этанол попадает в организм, печень преобразует его в ацетальдегид — вещество, которое Международное агентство по изучению рака классифицирует как канцероген первой группы. По словам врача, он повреждает ДНК клеток, особенно в печени, кишечнике, полости рта и в тканях молочной железы у женщин.

Отдельная история — миф о пользе красного вина и ресвератрола. Да, это вещество демонстрировало интересные свойства в лабораторных условиях. Но чтобы получить хоть сколько-нибудь терапевтическую дозу из напитка, нужно было бы выпивать сотни литров в день. Реальная польза растворяется задолго до того, как успевает проявиться. Означает ли это, что один бокал шампанского на Новый год убьет вас? Нет. Однако доказательная медицина не знает такой дозы алкоголя, которую можно было бы назвать безвредной, — резюмировала Дивинская.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин предостерег от одновременного употребления шашлыков и алкоголя. По его словам, такое сочетание может негативно сказаться на здоровье.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

