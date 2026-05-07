Юрист объяснила, что ни в коем случае нельзя делать на Красной площади Юрист Александрова: танцы и пение на Красной площади могут обернуться штрафом

Танцы и пение на Красной площади могут обернуться штрафом для нарушителей, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, жителям и гостям столицы необходимо знать и строго соблюдать определенные правила поведения при посещении Московского Кремля и прилегающих к нему территорий, особенно в период майских праздников.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, жители и гости нашей столицы при посещении Московского Кремля и прилегающих к нему территорий, в том числе Красной площади, в майские праздники, да и в любые другие дни, должны знать и следовать определенным правилам. Например, нельзя заходить за ограждения, находиться на газонах, нарушать общественный порядок, быть пьяным и под воздействием запрещенных веществ или распивать спиртные напитки, проносить оружие, боеприпасы, колющие и режущие предметы, выгуливать животных, петь, танцевать, использовать колонки в качестве звукоусиления, играть на музыкальных инструментах, мусорить, — пояснила Александрова.

По ее словам, под запрет также подпадает катание на велосипедах и самокатах. Она добавила, что серьезным нарушением будет считаться запуск беспилотников, разведение огня или использование пиротехники, не говоря уже о нанесении надписей, несанкционированной торговле и проведении экскурсий без специального разрешения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военный парад на День Победы 9 мая в Москве пройдет без участия военной техники из-за террористической активности Киева. К тому же он добавил, что 2026 год — не юбилейный для праздника.