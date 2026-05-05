В России снизилось число совершенных мигрантами преступлений Число совершенных иностранцами преступлений снизилось в России почти на 40%

В первом квартале 2026 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, сократилось почти на 40%, сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ. При этом число участвовавших в преступлениях иностранцев уменьшилось на 28,1% — до 5,6 тыс. человек.

Ранее в Совбезе РФ сообщили, что число преступлений экстремистской направленности в России за январь — март 2026 года выросло на 28,3%. Там отметили, что большая часть таких правонарушений совершена в интернете.

До этого стало известно, что наиболее низкий уровень преступности в России по итогам 2025 года был зафиксирован в Чечне и Ингушетии. В материале говорилось, что лидеры антирейтинга — Карелия и Забайкальский край. При этом средний показатель по России — 121 преступление на 10 тыс. человек.