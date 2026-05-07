Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 7 мая?

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Брянском и областью силами противовоздушной обороны отражается атака украинских беспилотных летательных аппаратов. Канал со ссылкой на очевидцев и собственные источники добавил, что в городе были слышны взрывы, гул моторов в небе и видны яркие вспышки. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Местные жители рассказали SHOT, что взрывы гремят уже около 20 минут. По сведениям канала, всего в разных частях города было слышно от пяти до семи громких звуков.

Кроме того, ВСУ 20 раз атаковали город Энергодар в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере МАКС. По его словам, в результате никто не пострадал.

«Сегодня противник предпринял около 20 атак БПЛА на город Энергодар. Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, автомобили. Благо пострадавших среди жителей города нет», — отметил Балицкий.

По словам губернатора, оперативные службы обследуют территорию, также оценивается нанесенный ущерб. Балицкий предупредил, что угроза повторных ударов сохраняется.

Также средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона, летящих в направлении Москвы, сообщил на своей странице в МАКСе мэр города Сергей Собянин. О пострадавших и разрушениях градоначальник ничего не написал. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

«ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.

Беспилотные летательные аппараты ВСУ позже ударили по жилым домам в Брянске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, ранения получили 13 человек, включая ребенка.

«Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — добавил Богомаз.

Как уточнил глава Брянской области, при атаке повреждены два многоэтажных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Всех пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на регион идет атака вражеских БПЛА. По его словам, ПВО и мобильные огневые группы уничтожают вражеские дроны.

Позднее Аксенов заявил, что в результате удара беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по городу Джанкой погибли пять человек из числа гражданского населения. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — уточнил он.

Также российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в операции задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По предварительной информации, уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. Они были сбиты в районах Верхнесадового и Северной стороны.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — говорится в публикации.

По данным спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали. Работа в данный момент продолжается.

