Раскрыта судьба мальчика, пропавшего в Петрозаводске

Мальчика из Петрозаводска, пропавшего 18 марта, обнаружили живым, сообщило региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Карелии во «ВКонтакте». В полиции республики уточнили, что криминальной составляющей в исчезновении 11-летнего ребенка не выявлено.

Найден, жив, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области сообщили о розыске девятилетнего мальчика, который днем 21 марта ушел из дома и не вернулся. Ребенок крепкого телосложения был одет в куртку цвета хаки и синюю шапку. Правоохранители отмечают, что мальчик не разговаривает и может нуждаться в медицинской помощи.

Кроме того, в Следственном управлении СК России по Тверской области сообщили о возбуждении уголовного дела после исчезновения двух несовершеннолетних детей. По информации ведомства, 16 марта поступило сообщение о пропаже брата и сестры — девочки 2012 года рождения и мальчика 2016 года рождения.

Также в Следственном управлении СК России по Ленинградской области сообщили, что подросток, пропавший в поселке Янино, найден живым. Юноша ушел из дома 25 февраля и не возвращался несколько дней, в связи с чем 2 марта было возбуждено уголовное дело.