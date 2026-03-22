22 марта 2026 в 20:22

Раскрыта судьба мальчика, пропавшего в Петрозаводске

Пропавшего в Петрозаводске 11-летнего ребенка нашли живым

Мальчика из Петрозаводска, пропавшего 18 марта, обнаружили живым, сообщило региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Карелии во «ВКонтакте». В полиции республики уточнили, что криминальной составляющей в исчезновении 11-летнего ребенка не выявлено.

Найден, жив, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области сообщили о розыске девятилетнего мальчика, который днем 21 марта ушел из дома и не вернулся. Ребенок крепкого телосложения был одет в куртку цвета хаки и синюю шапку. Правоохранители отмечают, что мальчик не разговаривает и может нуждаться в медицинской помощи.

Кроме того, в Следственном управлении СК России по Тверской области сообщили о возбуждении уголовного дела после исчезновения двух несовершеннолетних детей. По информации ведомства, 16 марта поступило сообщение о пропаже брата и сестры — девочки 2012 года рождения и мальчика 2016 года рождения.

Также в Следственном управлении СК России по Ленинградской области сообщили, что подросток, пропавший в поселке Янино, найден живым. Юноша ушел из дома 25 февраля и не возвращался несколько дней, в связи с чем 2 марта было возбуждено уголовное дело.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев раскрыл сценарий топливного кризиса в ЕС и Британии
Аракчи обратился с требованием к США и Израилю
Что известно о хаосе в аэропортах США
Пользователи Telegram пожаловались на массовый сбой в работе мессенджера
«Прошу понимания»: Рютте вступился перед Трампом за страны НАТО
Ближневосточный конфликт подпортил планы ЕЦБ на рост
Тела двух рыбаков достали из водоемов в Ленобласти
Россиян стали обманывать поддельными видеозвонками от знакомых
Пушкова позабавило видео Нетаньяху с шестью пальцами на руке
Орбан дал одно обещание на фоне нефтяной блокады со стороны Украины
Десятки дронов ВСУ пытались атаковать регионы России за два часа
В Пулково отменены 65 рейсов из-за атаки БПЛА
Погоня полиции за черной Audi по улицам Петербурга попала на видео
Появились подробности атак БПЛА на Ленобласть на фоне ЧП с самолетом
Раскрыта судьба мальчика, пропавшего в Петрозаводске
Самолет подал сигнал бедствия над Ленобластью на фоне атак БПЛА
Долина прервала концерт ради минуты молчания
Один российский аэропорт ввел ограничения второй раз за день
Российские дзюдоисты вырвали золото и серебро турнира Большого шлема
Газовый Армагеддон, Трамп под ударом, новые правила Минздрава: что дальше
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

