Как защитить бензин от слива: четыре рабочих способа

Конструкция современных автомобилей обеспечивает защиту от топливных воров, однако не всегда «заводских» методов бывает достаточно. В некоторых случаях водителям необходимо принять дополнительные меры, чтобы избежать потери бензина из-за злоумышленников. Какие автомобили чаще всего привлекают топливных воров, какова ответственность за кражу бензина и как защитить бензобак — в материале NEWS.ru.

Какие машины в зоне риска и как наказывают топливных воров

В числе наиболее уязвимых автомобилей эксперты называют старые отечественные модели, в том числе классические «Нивы», УАЗы и «Газели». Это обусловлено тем, что в их заливных горловинах не предусмотрена штатная защита. Это позволяет ворам красть топливо с минимальными усилиями. С современными российскими автомобилями и иномарками же ситуация сложнее. Из-за сложной конфигурации трубопровода и наличия защитных сеток ворам приходится тратить больше времени, чтобы получить доступ к бензобаку. При этом часто им приходится вскрывать машину.

Кража бензина — это уголовно наказуемое деяние. И наказание зависит от стоимости похищенного. Если стоимость слитого топлива не превышает 2500 рублей, то злоумышленнику грозит административная ответственность по статье 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение». Наказание — штраф в размере пятикратной стоимости похищенного, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

Если же ущерб превысил 2500 рублей, то наступает уголовная ответственность по статье 158 УК РФ «Кража». По части 1 этой статьи (кража без отягчающих обстоятельств) предусмотрен штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до одного года или лишение свободы до двух лет. Если кража совершена группой лиц, то штраф будет уже 200 тыс., а может быть и лишение свободы до пяти лет.

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Как защитить бензин: четыре способа

Хорошая новость: большинство способов защиты обходится совсем недорого.

Способ 1. Крышка бензобака с замком. Стоит такое устройство несколько сотен рублей и доступно в любом автомагазине. Крышка с ключом или кодовым замком заменяет штатную и не позволяет открыть горловину без соответствующего ключа. Это работает как психологический барьер: большинство воров выбирают самую легкую жертву. Увидев запертую крышку, злоумышленник с большой вероятностью переключится на другой автомобиль. Главный недостаток — при наличии физической силы такую крышку можно вырвать.

Способ 2. Защитная сетка внутри горловины. Ее встраивают в горловину или в трубку, соединяющую горловину с баком: трубку распиливают и вставляют защитный сетчатый элемент. Через сетку просунуть инструмент для слива топлива уже не получится. Такая защита наиболее актуальна для владельцев старых отечественных автомобилей.

Способ 3. Подключение лючка бензобака к сигнализации. Если в вашем автомобиле установлена охранная система, то ее можно расширить датчиком на лючке. При попытке его открыть система немедленно подаст сигнал тревоги и отправит уведомление на смартфон владельца.

Способ 4. Грамотная парковка. Паркуйтесь в местах, которые просматриваются камерами видеонаблюдения. Наличие камеры снижает вероятность того, что вор выберет именно ваш автомобиль. Еще один вариант: парковаться вплотную к стене или к забору той стороной кузова, на которой расположена горловина бака. Если вор не сможет подобраться к лючку — он не сможет слить бензин.

При этом нужно помнить, что использование одного способа не дает полной защиты — лучше использовать несколько методов одновременно. Ведь чем больше препятствий создано для злоумышленника, тем с большей долей вероятности он выберет другую жертву.

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