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17 июля 2025 в 16:29

В Госдуме объяснили, почему ООН превратилась в декорацию

Миронов заявил, что Потсдам доказал недоговороспособность Запада

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Созданная по итогам Второй мировой войны система международной безопасности после распада СССР превратилась в фикцию, заявил в беседе с NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, 17 июля 1945 года, сидя за одним столом на Потсдамской конференции, союзники Москвы по антигитлеровской коалиции уже вынашивали планы уничтожения Советского союза.

К сожалению, Потсдам стал не началом всеобщего мира, а прологом к холодной войне. И виной тому бывшие союзники, которые уже тогда, сидя с русскими за одним столом переговоров, вынашивали планы уничтожения нашей страны, — сказал Миронов.

По его словам, намеченное в Тегеране, Ялте и Потсдаме послевоенное устройство продержалось больше 30 лет, так как существовала угроза ядерного взаимоуничтожения. Стороны не старались следовать принципам мироустройства, но его обеспечивали «мощный Советский Союз и страны соцлагеря», подчеркнул депутат.

Как только этот фактор исчез, ООН и система международной безопасности в целом превратилась в декорацию, прикрывающую право сильного. И только недавно появился шанс построить прочное и по-настоящему справедливое мироустройство на основе многополярного мира, — заключил Миронов.

Ранее директор Института Европы РАН политолог Алексей Громыко допустил, что Организация Объединенных Наций будет существовать весь XXI век. Он назвал ООН одной из «несущих конструкций» послевоенного мира.

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