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18 июля 2025 в 05:00

«Не вижу равного»: в Госдуме высоко оценили познания Мединского

Депутат Картаполов заявил, что в знании истории Мединскому нет равных

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник президента России Владимир Мединский — человек, который обладает феноменальными познаниями в истории, сказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По словам парламентария, на данный момент он не знает никого, кто мог бы сравниться в этом с главой российской делегации на переговорах с Украиной.

Многие высказывания Владимира Ростиславовича способны пролить свет на большое количество вопросов и неясностей. Его широчайший интеллект позволяет ему рассуждать на любые темы. Что касается знания истории, на сегодняшний день я не вижу ему равных по широте кругозора и пониманию влияния исторических реалий на нашу современную жизнь, — подчеркнул глава комитета ГД.

Он обратил внимание на критику западных политиков в адрес Мединского. Однако, подчеркнул Картаполов, его участие в переговорах с Украиной — вовсе не их дело.

Это дело нашего президента. Если он так решил, значит, абсолютно убежден, что Мединский справится с этой задачей. Я однозначно поддерживаю этот выбор, — добавил депутат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на критику в адрес Мединского со стороны генсека НАТО Марка Рютте, который назвал помощника президента России «каким-то историком». По мнению Захаровой, глава Альянса оскорбляет Мединского из-за собственной нереализованности.

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