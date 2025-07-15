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15 июля 2025 в 14:14

«Корчи нереализованности»: Захарова оценила выпад Рютте против Мединского

Захарова: Рютте оскорбляет Мединского из-за собственной нереализованности

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Генсек НАТО Марк Рютте позволяет себе оскорбления в отношении помощника президента РФ Владимира Мединского из-за собственных «корчей нереализованности», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она оценила слова Рютте о том, что Россия якобы не прислала серьезных людей на переговоры в Стамбуле.

Как, оказывается, все просто. Со вчерашнего дня многие гадали, почему Рютте позволил себе так уничижительно высказаться о профессии историка. Выяснилось, что сам он, хотя мечтал стать пианистом, получил степень магистра по истории. Видимо, при любом упоминании об исторических экскурсах у него начинаются корчи нереализованности, — отметила дипломат.

Она напомнила, что, по словам Рютте, его раздражение вызвало и то, что на переговорах в Стамбуле российские представители упомянули «историю России с 1250 года». По ее словам, середину XIII века генсек НАТО выбрал не случайно, поскольку 15 июля исполняется 785 лет со дня Невской битвы, в которой князь Александр Невский разбил шведов и остановил их экспансию на Русь.

Накануне, 14 июля, Захарова заявила, что без знания истории ни одну проблему решить нельзя. Она также связала слова Рютте с «безграмотностью представителей стран НАТО», которая уже привела к многочисленным жертвам.

Мария Захарова
Россия
Владимир Мединский
Марк Рютте
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