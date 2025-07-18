Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 июля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 18 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 18 июля

Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов, прогремевших в Орловской области. По информации канала, в регионе работает система противовоздушной обороны. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту информацию.

Жители рассказали SHOT, что в пригороде Орла прозвучало не менее четырех взрывов. Канал отметил, что были видны вспышки недалеко от поселка городского типа Знаменка.

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника, летевших в сторону столицы, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ПВО успешно нейтрализовала дроны.

Он добавил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Также проводятся все необходимые мероприятия по ликвидации последствий.

Вооруженные силы Украины ударили FVP-дроном по гражданскому автомобилю в приграничном Глушковском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. В результате атаки пострадала 57-летняя местная жительница.

Уточняется, что женщина получила ранения головы, груди, живота и конечностей. Кроме того, у нее диагностированы сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Силы ПВО сбили над российскими регионами 22 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны РФ. Уточняется, что атака дронов ВСУ пришлась на промежуток с 21:00 до 23:00 по московскому времени.

Среди них один дрон ликвидирован над Московским регионом. По десять дронов уничтожено над Брянской областью и Крымом, еще один — над Орловской областью.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Украинские дроны сбили на подлете к Москве, сообщил мэр городе Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в заявлении.

В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, из-за падения обломков дрона ранения получил один человек.

Пострадавшему уже оказывают необходимую медицинскую помощь. Глава региона уточнил, что также из-за БПЛА был незначительно поврежден гражданский объект.

В небе над Воронежской областью дежурные силы ПВО успешно уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев. Он уточнил, что угрозу вовремя обнаружили и нейтрализовали.

Глава региона добавил, что пострадавших в результате атаки нет. Информация о разрушениях уточняется. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

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