Жесткая месть за Воронеж, резкий ответ на вызов Трампа: что будет дальше

Жесткая месть за Воронеж, резкий ответ на вызов Трампа: что будет дальше

ВС России нанесли массированные удары по Украине после атаки ВСУ на Воронеж, президент РФ Владимир Путин ответил на ультиматум главы США Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский пытается захватить часть Курской области для ее последующего размена на переговорах — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Огненная ночь на Украине — месть за Воронеж

Российские военные в ночь на 16 июля нанесли массированные удары по военным объектам Украины, что, по мнению военкоров, стало расплатой за атаку ВСУ на Воронеж 15 июля, во время которой украинский дрон врезался в жилой дом. Повреждения также получил детский сад, он был атакован БПЛА, начиненными поражающими элементами.

В результате ударов пострадали 24 человека, среди которых есть дети. Один мужчина скончался. В момент налета украинских дронов он находился на улице и получил открытую черепно-мозговую травму и проникающее ранение головы, он умер спустя сутки нахождения в коме.

После атаки на Воронеж ВС РФ комбинированным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и 40 БПЛА «Герань-2» атаковали турбинный завод в Кривом Роге, а также поразили Винницкий авиаремонтный завод, запустив около 70 беспилотников, сообщает Telegram-канал «НГП Разведка».

«Ударом 20 БПЛА „Герань-2“ поражен цех по сборке дронов в Харькове. Ударом 40 БПЛА „Герань-2“ поражено газовое хранилище в городе Измаил, таким образом избавив Украину от очередных атавизмов предыдущей развитой цивилизации», — добавили авторы канала.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что российские дроны якобы атаковали польский завод Barlinek, расположенный в Виннице.

«Barlinek — это производитель напольных покрытий. Формально — гражданский бизнес. Но военная логика тут простая: если объект обеспечивал, например, упаковку, складирование, обслуживание, временное размещение техники или использовался в качестве прикрытого склада — он становится легитимной целью», — отметила «Военная хроника».

ГСЧС Украины Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате ударов в Измаиле Одесской области были зафиксированы пожары на военной базе «Восток», уточнил военный блогер Олег Царев. Кроме того, по его данным, взрывы прогремели в районе Харьковского авиазавода, в Краматорске и Умани Черкасской области.

«Использован весь южный маршрут БПЛА: Черное море, Одесса, Кривой Рог, Винница, Киевская область. Ранее этот маршрут был использован в канун массированных пусков Х-101. Это тревожный сигнал для Украины. По Харькову — тестирование новой ПВО, которую поставил Запад, или попытка „пробить“ город сериями. Не исключена разведка реакции на потенциальные пуски ракет средней дальности. По Кривому Рогу — атака велась как по ТЭЦ/ПС, так и по транспортному узлу. Работа „на износ“ местных ПВО продолжается. Видна работа по логистике в Кременчуге, Умани и Измаиле, все это на фоне скрытого перемещения войск, техники ВСУ», — отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«А вот это было красиво», — прокомментировали удары россияне в Сети.

Массовые прилеты дронов по объектам ВСУ в ночь на 16 июля показали, что ПВО Украины не справляется с ударами российских военных, отметил украинский Telegram-канал «Легитимный». Каждая такая атака создает дефицит снаряжения и вынуждает Киев использовать живую силу, нехватка которой может сказаться на ужесточении мобилизации.

«Россияне методично выбивают цеха, склады, промышленные объекты и рембазы. Каждые такие прилеты — это миллионы долларов убытков, увеличение разрухи и потеря ресурсов Украины. Нарушение логистики и так далее. Это все потом отражается на дефиците снаряжения и оборудования на фронте, что вынуждает Киев воевать живой силой, стачивая резервы. Конечно, это все усиливает дефицит бюджета и удорожает войну», — пишет «Легитимный».

По прогнозам авторов канала, если боевые действия продлятся до осени, то она будет сложной.

«Осень будет сложной, если война продлится. Банковая начнет ужесточать мобилизацию. Будьте готовы. Эта зима может быть намного сложнее прошлой», — добавил источник.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Путин «проучил» Трампа после 50-дневного ультиматума

Мощный удар по энергетическим и военным объектам в Кривом Роге, Виннице и Харькове мог быть ответом президента России Владимира Путина на ультиматум американского лидера Дональда Трампа, допустил «Царьград». По информации издания, атаки затронули родной регион президента Украины Владимира Зеленского.

Местные жители сообщили изданию о приблизительно 30 прилетах дронов подряд, которые поразили военную и энергетическую промышленность в Кривом Роге и Виннице. Среди последствий — масштабные пожары, которые продолжают тушить до сих пор, а также отключения электроэнергии в нескольких районах.

По информации «Царьграда», ракетные удары затронули в основном один район. Кроме того, в Харькове зафиксировано около 17 взрывов, большая часть которых пришлась на промышленную зону города.

Вооруженные силы России между тем поразили место расположения украинского ЗРК С-300ПС в районе населенного пункта Гвардейское в Одесской области. В Минобороны РФ сообщили, что удар был нанесен с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в свою очередь заявил, что российские войска ударом ФАБ уничтожили часть переброшенного недавно резерва Вооруженных сил Украины. Это произошло в селе Январском на границе Днепропетровской области и ДНР. Кимаковский подчеркнул, что переброшенные резервы ВСУ были из числа тыловых подразделений.

Telegram-канал INSIDER-T тем временем сообщил, что Генштаб Вооруженных сил России готовит новый мощный удар по военным объектам на Украине. По данным авторов, Украине хотят устроить «воздушный Армагеддон» до того, как ей успеют поставить ЗРК Patriot и ракеты к ним.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

По данным инсайдеров, ВС РФ задействуют комбинированную тактику: сначала массированный запуск более чем из 500 беспилотников для ослабления украинской ПВО, затем точечные удары ракетами «Искандер» и «Кинжал» по замаскированным целям. По словам источника, Киев месяцами прятал аэродромы в лесах под Житомиром, центры подготовки диверсантов — в карьерах Кривого Рога, цеха по сборке дронов — в подземных ангарах Одессы, однако «теперь это превратится в пепел».

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Остервенелая армия тонет в крови из-за иллюзий Зеленского

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что цель президента Украины Владимира Зеленского заключается в захвате части территории Курской области для ее последующего размена на переговорах с Россией. По его словам, такой обмен невозможен, но ВСУ не останавливаются и продолжают атаки.

Баранец напомнил, что однажды иностранный журналист поинтересовался у президента Украины Владимира Зеленского, зачем украинская армия движется в Курском направлении. Как уточнил военный обозреватель KP.RU, глава государства объяснил, что хочет захватить участок в российском приграничье, чтобы использовать его в качестве разменной карты при возможных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Его цель — захватить кусок курской земли, чтобы во время переговоров с российской стороной требовать обмена. Не получится. То, что наше, — наше уже навсегда», — подчеркнул Баранец.

Он также обратил внимание на большие потери ВСУ на Курском направлении. Как добавил Баранец, только при атаках на поселок Теткино погибло несколько тысяч украинских солдат.

«Остервенелое украинское войско продолжает напирать на Курском направлении. Они уже уложили не одну тысячу солдат, пытаясь захватить Теткино. На Курском направлении они прут день и ночь: там уже на метр все устлано трупами украинских солдат», — подчеркнул он.

Баранец добавил, что ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области — по мирному населению и тем местам, где нет российских военных объектов.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Читайте также:

Пока жена спала: маньяк из Севастополя охотился на женщин в камышах

Подрыв 155 тонн аммиака, БПЛА с секретом, предатель: ВСУ атакуют РФ 17 июля

Любящий дед трогал внучку и ее подруг за гениталии: педофилу дали 23 года

Штрафы для россиян за VPN, Instagram и поиск: что точно нельзя, как накажут

Массированная атака ВСУ на РФ 17 июля: погибшие, разрушения, куда прилетело