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16 июля 2025 в 21:54

Путин жестко ответил на ультиматумы Трампа

ЦГ: Путин ответил на ультиматумы Трампа, ударив дронами «Герань» по Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российская армия ночью нанесла мощный удар по энергетическим и военным объектам в Кривом Роге, Виннице и Харькове, что стало ответом президента России Владимира Путина на ультиматум американского лидера Дональда Трампа, передает «Царьград». По информации издания, атаки затронули родной регион президента Украины Владимира Зеленского. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Местные жители сообщили изданию о приблизительно 30 прилетах дронов подряд, которые поразили военную и энергетическую промышленность в Кривом Роге и Виннице. Среди последствий — масштабные пожары, которые продолжают тушить до сих пор, а также отключения электроэнергии в нескольких районах.

По информации «Царьграда», ракетные удары затронули в основном один район. Кроме того, в Харькове зафиксировано около 17 взрывов, большая часть которых пришлась на промышленную зону города.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что желающим дезертировать бойцам «Айдара» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) следует сдаться в плен, чтобы сохранить жизни. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не простит самовольного оставления позиций.

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