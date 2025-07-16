Штрафы для россиян за VPN, Instagram и поиск: что точно нельзя, как накажут

Штрафы для россиян за VPN, Instagram и поиск: что точно нельзя, как накажут

Госдума готовит поправки, которые позволят штрафовать россиян на сумму до 5000 рублей за поиск запрещенной информации. Комитет по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, теперь его рассмотрят во втором чтении. Будут ли штрафовать за использование VPN и посещение запрещенных соцсетей, как будут выявлять виновных — в материале NEWS.ru.

Что известно о введении штрафов за VPN

Комитет по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, который предусматривает наказание за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов», в том числе с использованием VPN-сервисов. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) может появиться статья 13.53. Она будет предусматривать штраф от трех до пяти тысяч рублей за поиск гражданами запрещенных материалов.

Законопроект также предполагает наказание за рекламу VPN и аналогичных средств. Гражданам за соответствующее нарушение грозит штраф на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч, а юридическим — от 200 до 500 тысяч.

Политический блогер Олег Царёв пояснил в Telegram-канале, что поправки не вводят новые штрафы за использование VPN, а, напротив, смягчают существующие санкции за рекламу сервиса. Политик напомнил, что до этого штрафы были выше — до 200 тысяч рублей для физлиц и до 4 млн — для организаций.

Царёв считает, что при снижении размера штрафов их будут накладывать намного чаще. Он обратил внимание на расширение оснований для санкций: по его словам, после принятия законопроекта наказание можно будет получить не только за коммерческую рекламу VPN-сервисов, но и за любой контент, который упрощает их скачивание и использование, например за инструкции по теме и даже комментарии под публикациями.

Причиной, по которой решили внести поправки, Царёв считает массовое использование VPN. По его словам, блокировки зарубежных ресурсов не показали ожидаемого эффекта.

«Пользователи продолжают получать доступ через обходные инструменты и не спешат переходить на отечественные аналоги», — написал он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как будут штрафовать за поиск запрещенной информации

Согласно поправкам, штрафовать в первую очередь предполагается за поиск и попытки получить доступ к экстремистским материалам, рассказал NEWS.ru зампред комитета ГД по информационной политике Олег Матвейчев.

Это контент или документы, которые призывают к экстремистской деятельности, обосновывают или оправдывают необходимость осуществления такой деятельности. Идентифицировать их можно на сайте Минюста. В списке более 5400 наименований на 55 страницах. Там можно найти, например, песни рэпера Оксимирона (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других исполнителей, проповеди схиигумена Сергия (Николай Романов), книги и видеоролики.

«Все эти материалы и так заблокированы. Человек может и не знать, экстремистский он, не экстремистский [материал], а вот если он заблокированный материал специально разыскивает и стремится получить к нему доступ, да еще и распространяет потом, вот это будет запрещено», — пояснил парламентарий.

Он также заверил, что в законопроект еще будут вноситься изменения. Матвейчев, говоря о документе, привел метафору с сырыми овощами и готовым блюдом и призвал «не осуждать и не обсуждать» инициативу, которая еще не доработана.

«Мы же на базар когда приходим и покупаем картошку сырую, свеклу, мясо, мы же сразу их не едим, а если будем есть, нам будет невкусно. А вот когда мы все это приготовим окончательно — тогда вкусный борщ получается. Поэтому не надо осуждать и обсуждать закон до тех пор, пока он еще в виде овощей представлен, а не в виде готового блюда. Давайте дождемся и будем пробовать уже, когда нам со сметанкой, с лучком, с черным хлебом его поставят, а не будем кусать сырую картошку и соль себе сыпать в рот», — сказал депутат.

Отвечая на вопрос о том, будут ли вводиться штрафы за посещение страниц нежелательных организаций и запрещенных соцсетей, в частности Instagram (деятельность в РФ запрещена) и Facebook (деятельность в РФ запрещена), парламентарий отметил, что это находится в процессе обсуждения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как будут искать и штрафовать нарушителей

Как написал Олег Царёв, факт поиска запрещенной информации, особенно с использованием VPN-сервисов, довольно просто зафиксировать. В этом помогут провайдеры, администраторы Wi-Fi-сетей, IT-отделы в организациях, которые могут отслеживать посещение страниц из реестра, указал блогер. «Это ускоряет процесс доказывания», — пояснил он.

В свою очередь адвокат Вадим Багатурия заявил NEWS.ru, что уследить за всеми запросами на поиск запрещенных материалов невозможно. По его словам, у надзорных органов не хватит мощностей для обработки такого количества данных.

Он предположил, что поправки будут действовать против тех, кто будет распространять найденные экстремистские материалы. По словам адвоката, у них могут изъять телефоны и привлечь к административной ответственности, если не будет состава уголовного преступления.

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